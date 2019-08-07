В Ярославской области открылся первый волонтерский кэмп

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В поселке Поречье Рыбное Ярославской области открылся первый волонтерский кэмп, сообщается на сайте "Роспатриотцентра".

Главные цели проекта – преобразование поселка при помощи создания медико-социальной базы для оказания паллиативной помощи, восстановление исторического облика села, благоустройство общественных пространств и организация активного досуга для жителей.

Кэмп организован администрацией села и Домом милосердия кузнеца Лобова совместно с центром городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ).

На территорию волонтерского кэмпа приехали добровольцы из разных городов России, в том числе архитекторы, художники, урбанисты, журналисты и эксперты по созданию общественных пространств.

Работа волонтеров строилась по двум направлениям: исследование и практика. В течение недели добровольцы встречались с местными жителями, записывали истории о жизни села для первого официального сайта поселка, который начнет работу в августе этого года, а также создали экотропу для школьников и систему навигации для прогулок по историческим и знаковым местам Поречья Рыбного, которые рекомендовали жители села.

Мы хотим показать, что реального эффекта можно достичь небольшими усилиями, в том числе за счет общественных пространств. Именно для этого мы организовали в Поречье волонтерский кэмп, который собрал молодых специалистов из разных городов России", – подчеркнула руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Кроме того, в рамках проекта волонтеры полностью обустроили площадь перед местным домом культуры. Вместе с жителями они изготовили скамьи, стулья, столы под тканевыми навесами, уличные кашпо для цветов и организовали фотозону. Особое внимание они также уделили обустройству территории Дома милосердия кузнеца Лобова, который открылся в поселке в конце 2018 года под эгидой фонда "Вера", где у обитателей хосписа появилась собственная зона отдыха.