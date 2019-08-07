Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T11:32Z
https://ria.ru/20190807/1557247211.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155724/65/1557246581_0:63:1500:907_1036x0_80_0_0_d997059326f8bb16cde56ccd3cebad6c.jpg
РИА Новости
Школа волонтера

В Ярославской области открылся первый волонтерский кэмп

11:32, 7 августа 2019
38
© РИА Новости / Евгения НовоженинаВ Ярославской области открылся первый волонтерский кэмп
В Ярославской области открылся первый волонтерский кэмп
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В поселке Поречье Рыбное Ярославской области открылся первый волонтерский кэмп, сообщается на сайте "Роспатриотцентра".
Главные цели проекта – преобразование поселка при помощи создания медико-социальной базы для оказания паллиативной помощи, восстановление исторического облика села, благоустройство общественных пространств и организация активного досуга для жителей.
Кэмп организован администрацией села и Домом милосердия кузнеца Лобова совместно с центром городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ).
На территорию волонтерского кэмпа приехали добровольцы из разных городов России, в том числе архитекторы, художники, урбанисты, журналисты и эксперты по созданию общественных пространств.
Работа волонтеров строилась по двум направлениям: исследование и практика. В течение недели добровольцы встречались с местными жителями, записывали истории о жизни села для первого официального сайта поселка, который начнет работу в августе этого года, а также создали экотропу для школьников и систему навигации для прогулок по историческим и знаковым местам Поречья Рыбного, которые рекомендовали жители села.

Мы хотим показать, что реального эффекта можно достичь небольшими усилиями, в том числе за счет общественных пространств. Именно для этого мы организовали в Поречье волонтерский кэмп, который собрал молодых специалистов из разных городов России", – подчеркнула руководитель центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Кроме того, в рамках проекта волонтеры полностью обустроили площадь перед местным домом культуры. Вместе с жителями они изготовили скамьи, стулья, столы под тканевыми навесами, уличные кашпо для цветов и организовали фотозону. Особое внимание они также уделили обустройству территории Дома милосердия кузнеца Лобова, который открылся в поселке в конце 2018 года под эгидой фонда "Вера", где у обитателей хосписа появилась собственная зона отдыха.
"С появлением дома милосердия появились не только рабочие места, но и проекты. Нам приятно наблюдать за изменениями, которые происходят в поселке, мы видим зримый результат. Важно, что жители поселка понимают, как мы работаем, и подключаются к процессу", – добавил директор Дома милосердия кузнеца Лобова.
000000
Обсудить 0
Школа волонтераВолонтерство в РоссииАгентство стратегических инициатив (АСИ)ВолонтерыРоспатриотцентрФонд "Вера"Ярославская область
Рекомендуем
Продолжается прием заявок на конкурс Мой проект — моей стране!
Продолжается прием заявок на конкурс "Мой проект — моей стране!"
РИА
Новости
Волонтеры-медики начали сотрудничество с Федерацией воздушной атлетики РФ
Волонтеры-медики начали сотрудничество с Федерацией воздушной атлетики РФ
Южноуральские волонтеры защитят грантовые проекты на форуме в Новосибирске
Южноуральские волонтеры защитят грантовые проекты на форуме в Новосибирске
Рыбак ловит рыбу
ВРИО губернатора: необходимо контролировать деятельность рыбаков-любителей
Лента
новостей
Конституция Российской Федерации
В Госдуме положительно оценили создание "детской" конституции в стихах
Ноутбук
РКН не нашел у новостных агрегаторов нарушений закона о хранении информации
Мужчина голосует на выборах
ОП РФ: почти половина кандидатов зарегистрированы на выборы губернаторов
Здание Общественной палатой РФ в Москве
В ОП будут анализировать работу западных социальных медиа
Пенсионер за компьютером
Минтруд объяснил задержку в реализации проекта по обучению предпенсионеров
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Булаев предложил, как можно поменять механизм сбора подписей избирателей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал вопрос обеспечения больниц кадрами
Глава Республики Саха Айсен Николаев
Глава Якутии попросил выделить 390 миллионов рублей на тушение пожаров
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
ЦИК отклонил жалобы на отказ в регистрации четырех кандидатов в Мосгордуму
Взрыв на военном складе под Ачинском
Медики сообщили об улучшении состояния пострадавших после взрывов в Ачинске
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
Минпросвещения создаст видеоканал для популяризации русского языка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ
09:55Дорожники рассказали о трассе под Новороссийском, где автобус попал в ДТП
09:55В МИД надеются на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии
09:52Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
09:51Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
Лента новостейМолния