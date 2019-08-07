Зеленский хочет связаться с Макроном и Меркель из-за ситуации Донбассе

"Первый звонок у меня был с президентом РФ Путиным, второй у меня будет уже из Турции с президентом Макроном… Также хочу связаться сегодня с Меркель и договорится о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в "нормандском формате". А сколько еще людей могут погибнуть в этом году?" - сказал Зеленский на брифинге в среду.