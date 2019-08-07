Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T11:31Z
https://ria.ru/20190807/1557247135.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155705/19/1557051929_0:323:2878:1942_1036x0_80_0_0_3d6040b78e479dd41163e283f797b1b0.jpg
РИА Новости

Зеленский хочет связаться с Макроном и Меркель из-за ситуации Донбассе

11:31, 7 августа 2019
851
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Черкассы. 31 июля 2019
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен в среду связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, настаивает на встрече "нормандского формата" для обсуждения путей решения конфликта в Донбассе.
"Первый звонок у меня был с президентом РФ Путиным, второй у меня будет уже из Турции с президентом Макроном… Также хочу связаться сегодня с Меркель и договорится о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в "нормандском формате". А сколько еще людей могут погибнуть в этом году?" - сказал Зеленский на брифинге в среду.
Он также настаивает на встрече в "нормандском формате" в ближайшее время.
Кроме того, Зеленский не исключил, что ему придется прервать запланированный визит в Турцию в случае обострения ситуации в Донбассе.
Военнослужащие ВСУ на востоке Украины
Вчера, 10:19
Политолог: Киев сам говорит категорическое "нет" возвращению ДонбассаВ Донецке заявили о развертывании ВСУ в боевые порядки под Мариуполем. К чему это приведет, в эфире радио Sputnik предположил политолог Антон Бредихин.
01700217
Обсудить 2
Эммануэль МакронДонбассВладимир ЗеленскийАнгела МеркельТурцияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский готов прервать визит в Турцию в случае обострения в Донбассе
РИА
Новости
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В сорвавшихся с обрыва автобусе и машине было сорок пять человек
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Детская площадка во дворе жилого дома
В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский созвал совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Канадская полицейская машина
Подозреваемые в убийстве трех человек канадские подростки найдены мертвыми
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ
09:55Дорожники рассказали о трассе под Новороссийском, где автобус попал в ДТП
09:55В МИД надеются на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии
09:52Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
09:51Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
Лента новостейМолния