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РИА Новости

В Госдуме положительно оценили создание "детской" конституции в стихах

11:35, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Появление "детской" конституции положительно скажется на молодом поколении россиян, в целом в России нужно создать больше возможностей для того, чтобы дети могли узнать о своем государстве, его законах, заявила РИА Новости председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.
Ранее сообщалось, что в России ряд общественных организаций разработал специальную версию основного закона для детей в стихах и картинках. Экземпляр "детской" Конституции, с которым ознакомились РИА Новости, состоит из 121 страницы, где в стихотворной форме излагаются основные права и обязанности россиян. Для лучшего усвоения текста книга сопровождается яркими, красочными иллюстрациями. Знакомить детей с основным законом страны авторы инициативы Алла Васильева и Антон Семикин предлагают в рамках факультативных занятий.

"Если есть возможность в рамках факультатива познакомить детей с основным законом страны в удобной, понятной и интересной для них форме, я не вижу в этом ничего плохого. Тем более что они с довольно юного возраста начинают пользоваться гаджетами и через интернет познавать мир вокруг себя. Нам же нужно создать больше возможностей для того, чтобы дети могли узнать о своем государстве, его законах. Это возможность воспитания достойного гражданина", - заявила Воропаева РИА Новости.

Со своей стороны заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов подчеркнул важность того, что с юных лет согражданам необходимо объяснять, каким образом конституционные нормы реализуются в конкретных жизненных ситуациях, обеспечивая приоритет и защиту человека, его прав и свобод.
"Правовое просвещение населения и популяризация Конституции России - важная задача, которую необходимо решать на всех этапах образования, раскрывая содержание и представляя толкование главного закона страны", - отметил Смирнов.
Сенатор добавил, что работа органов власти на всех уровнях в этом направлении должна вестись комплексно, с обязательным использованием потенциала гражданского общества, и ни в коем случае не сводиться к зубрёжке норм основного закона.
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