В Госдуме положительно оценили создание "детской" конституции в стихах

"Если есть возможность в рамках факультатива познакомить детей с основным законом страны в удобной, понятной и интересной для них форме, я не вижу в этом ничего плохого. Тем более что они с довольно юного возраста начинают пользоваться гаджетами и через интернет познавать мир вокруг себя. Нам же нужно создать больше возможностей для того, чтобы дети могли узнать о своем государстве, его законах. Это возможность воспитания достойного гражданина", - заявила Воропаева РИА Новости.