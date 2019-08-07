Волонтеры-медики начали сотрудничество с Федерацией воздушной атлетики РФ

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Председатель движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук и президент Федерации воздушной атлетики России Анастасия Журавлева подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте организации.

Совместная работа направлена на улучшение качества медицинского обслуживания спортивных мероприятий, обучение населения навыкам оказания первой помощи и развитие волонтерства в сфере здравоохранения.

Добровольцы будут регулярно принимать участие в чемпионатах и турнирах, организованных под эгидой Федерации воздушной атлетики России, помогая работе бригад скорой помощи и экстренных медицинских служб.