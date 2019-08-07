Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T11:28Z
https://ria.ru/20190807/1557247024.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155724/61/1557246196_0:154:1500:998_1036x0_80_0_0_ac259ea87bdc2b1bfa26d73e3c58fbfc.jpg
РИА Новости
Школа волонтера

Волонтеры-медики начали сотрудничество с Федерацией воздушной атлетики РФ

11:28, 7 августа 2019
113
© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"Волонтеры-медики начали сотрудничество с Федерацией воздушной атлетики РФ
Волонтеры-медики начали сотрудничество с Федерацией воздушной атлетики РФ
© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Председатель движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук и президент Федерации воздушной атлетики России Анастасия Журавлева подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте организации.
Совместная работа направлена на улучшение качества медицинского обслуживания спортивных мероприятий, обучение населения навыкам оказания первой помощи и развитие волонтерства в сфере здравоохранения.
Добровольцы будут регулярно принимать участие в чемпионатах и турнирах, организованных под эгидой Федерации воздушной атлетики России, помогая работе бригад скорой помощи и экстренных медицинских служб.
Волонтеры-медики ежегодно сопровождают более 1,3 тысячи спортивных и массовых мероприятий по всей России, в числе которых народные шествия "Бессмертный полк", парады Победы и прошедший в 2018 году чемпионат мира по футболу FIFA.
000000
Обсудить 0
Школа волонтераВолонтерство в РоссииМедицинское волонтерство - Школа волонтераВолонтерыРоссия
Рекомендуем
В Ярославской области открылся первый волонтерский кэмп
В Ярославской области открылся первый волонтерский кэмп
РИА
Новости
Южноуральские волонтеры защитят грантовые проекты на форуме в Новосибирске
Южноуральские волонтеры защитят грантовые проекты на форуме в Новосибирске
Волонтеров научат оказывать помощь пострадавшим в зонах ЧС
Волонтеров научат оказывать помощь пострадавшим в зонах ЧС
Продолжается прием заявок на конкурс Мой проект — моей стране!
Продолжается прием заявок на конкурс "Мой проект — моей стране!"
Лента
новостей
Рыбак ловит рыбу
ВРИО губернатора: необходимо контролировать деятельность рыбаков-любителей
Во время проведения занятия по оказанию первой медицинской помощи
Подмосковные волонтеры-медики вошли в тройку лучших в России
ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом под Новороссийском
Знак процента в витрине
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к займам и покупкам в кредит
Кадр из фильма Текст
Вышел трейлер фильма "Текст" с Александром Петровым и Кристиной Асмус
Кот в кресле у батареи
Магаданские энергетики не готовы включать централизованное отопление летом
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Воронежской области собака загрызла годовалого ребенка
Конституция Российской Федерации
В Госдуме положительно оценили создание "детской" конституции в стихах
Электронное табло в зале вылета терминала А аэропорта Внуково
В Госдуме предложили увеличить командировочные для чиновников в десять раз
Взрыв на военном складе под Ачинском
Медики сообщили об улучшении состояния пострадавших после взрывов в Ачинске
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин заявил Зеленскому о важности диалога сторон по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
09:51Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
Лента новостейМолния