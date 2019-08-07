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РИА Новости

В Петербурге пьяный работник автомойки угнал машину клиента и попал в ДТП

11:21, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабочий моет машину на автомобильной мойке
Рабочий моет машину на автомобильной мойке
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Рабочий моет машину на автомобильной мойке. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Полиция задержала работника автомойки, который в нетрезвом виде угнал иномарку Audi Q7, принадлежащую клиенту, а затем попал в ДТП на этом автомобиле, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняет ведомство, об угоне своего автомобиля Audi Q7 с территории автомойки на Якорной улице в полицию сообщил гендиректор коммерческой организации. Ущерб составил 1,2 миллиона рублей.
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"По "горячим" следам сотрудники ГИБДД на 60 километре автодороги "Кола" задержали нетрезвого 35-летнего жителя Пермского края, работника указанной автомойки, попавшего в ДТП на угнанном автомобиле. В отношении мужчины на месте происшествия составлен административный протокол за езду в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
Как уточняет ГУМВД, в отношении мужчины, который находится под административным арестом за правонарушение, возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в рамках уголовного дела.
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