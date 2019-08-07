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РИА Новости

В Минпросвещении объяснили, почему в школе изучают Конституцию

11:19, 7 августа 2019
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© Depositphotos / Syda_ProductionsЗанятие
Занятие
© Depositphotos / Syda_Productions
Занятие. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Школьная программа уделяет существенное внимание формированию у школьников гражданственности, в частности, основой новых образовательных стандартов по предмету "Обществознание" является Конституция РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
Ранее сообщалось, что в РФ разработана специальная версия основного закона страны для детей в стихах и картинках, предназначенная для факультативных занятий по изучению конституции в начальных классах.
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"Основой содержания новых федеральных государственных образовательных стандартов в части предмета "Обществознание", которые в настоящее время находятся на стадии утверждения, и Концепции по обществознанию, принятой в конце 2018 года, является Конституция Российской Федерации", - рассказали в министерстве, отметив, что в программе уделяется существенное внимание формированию у школьников гражданственности и знаний основ правового государства.
Благодаря данному блоку, уточнили в Минпросвещения, у обучающихся формируются представления об основном законе государства, об основах правового статуса личности, об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство, конституционный статус власти и систему конституционных прав и свобод.
"По данным последних опросов ВЦИОМ более трети граждан нашей страны получили свои знания именно в школе и сформировали умения их применять в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов", - добавили в министерстве.
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