В Минпросвещении объяснили, почему в школе изучают Конституцию

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Школьная программа уделяет существенное внимание формированию у школьников гражданственности, в частности, основой новых образовательных стандартов по предмету "Обществознание" является Конституция РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что в РФ разработана специальная версия основного закона страны для детей в стихах и картинках, предназначенная для факультативных занятий по изучению конституции в начальных классах.

"Основой содержания новых федеральных государственных образовательных стандартов в части предмета "Обществознание", которые в настоящее время находятся на стадии утверждения, и Концепции по обществознанию, принятой в конце 2018 года, является Конституция Российской Федерации", - рассказали в министерстве, отметив, что в программе уделяется существенное внимание формированию у школьников гражданственности и знаний основ правового государства.

Благодаря данному блоку, уточнили в Минпросвещения, у обучающихся формируются представления об основном законе государства, об основах правового статуса личности, об общих принципах и нормах, регулирующих государственное устройство, конституционный статус власти и систему конституционных прав и свобод.