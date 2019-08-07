Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным по телефону гибель четырех украинских военных в Донбассе.
"Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел. — Прим. ред.) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", — заявил украинский лидер на брифинге, который транслировал телеканал "112. Украина".
По словам Зеленского, он также планирует провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чтобы "договориться о срочной встрече" в "нормандском формате". Кроме того, Зеленский заявил о готовности прервать свой сегодняшний визит в Турцию, если ситуация в Донбассе обострится.
Как отметил украинский президент, в беседе с Владимиром Путиным также были затронуты вопросы возвращения украинских заключенных, разминирования и сокращения сроков строительства моста в Станице Луганской.
Однако других подробностей разговора Зеленский не стал раскрывать.
"Вы увидите пресс-релиз, я не хочу говорить за президента России, что он пообещал. Я хочу, чтобы те слова, которые были в телефонном разговоре, чтобы вы их увидели официально. И эти слова все превратились в определенные шаги. Я очень верю в это", — подытожил он.
Ситуация в Донбассе
Во время предвыборной кампании Зеленский обещал остановить войну в Донбассе, однако с приходом к власти кардинально изменил риторику и стал призывать к "жестким ответам на провокации". Так, в начале июля Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков.
Между тем, по данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня ДНР, украинские силовики за минувшие сутки трижды нарушили перемирие в Донбассе: ВСУ выпустили четыре мины, использовали гранатометы и стрелковое оружие.
В зоне обстрела оказались районы двух населенных пунктов самопровозглашенной республики.
Минобороны Украины, в свою очередь, сообщило, что 6 августа в Донбассе зафиксировали два обстрела позиций ВСУ, в результате которых погибли четверо украинских силовиков. По версии украинских военных, ополченцы "девять раз нарушили режим прекращения огня", который действует с 21 июля.
Cекретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что украинская сторона не оставит без внимания это "грубое нарушение перемирия".
После этого Зеленский провел совещание с начальником Генштаба Русланом Хомчаком, некоторыми командующими Вооруженных сил и секретарем СНБО Данилюком.
6 августа, 23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе