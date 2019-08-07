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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

На "Спасской башне" проведут дополнительное представление в этом году

11:15, 7 августа 2019
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© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Фестиваль "Спасская башня"
Фестиваль Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Фестиваль "Спасская башня". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Дополнительное дневное представление пройдет на фестивале "Спасская башня" в 2019 году для того, чтобы удовлетворить просьбы многочисленных зрителей, сообщили РИА Новости в среду в оргкомитете фестиваля.
"В 2019 году по многочисленным просьбам зрителей вновь в рамках программы фестиваля 1 сентября состоится дополнительное дневное представление", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что представление будет абсолютно идентично вечернему шоу, за исключением салюта "и иной пиротехнической составляющей". Кроме того, организаторы готовят для дневного представления "другие сюрпризы".
Ранее открылась первая официальная касса "Спасской башни". Она расположена на пересечении Красной площади с улицей Ильинка.
В этом году фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади с 23 августа по 1 сентября. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Спасская башняРоссия
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