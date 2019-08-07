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РИА Новости

На сложные участки пожаров в Сибири сбросили более 900 тонн воды за сутки

11:14, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Александр КряжевЛиквидация пожаров в Красноярском крае
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Авиация МЧС России сбросила более 900 тонн воды наиболее сложные участки пожаров в Сибири за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В течение суток воздушными судами МЧС России было произведено 93 слива и сброшено 929 тонн воды на наиболее сложные участки возгораний", - говорится в сообщении.
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Как сообщает МЧС, со ссылкой на данные ФБУ "Авиалесоохрана", на 7 августа продолжают действовать 453 очага природных пожаров, из которых 28 локализованы.
"В пятикилометровой зоне действуют пять очагов в Иркутской области и один очаг в Красноярском крае общей площади 2 909 гектаров. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области, где в 93 населенных пунктах 24 районов наблюдаются задымления", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Якутии к тушению природных пожаров привлекались два самолета Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8. В Красноярском крае привлекались два самолета Бе-200ЧС и два вертолета Ми-8, в Иркутской области использовались самолет Ил-76, два самолета Бе-200ЧС и вертолет Ми-8.
Для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов привлечены наземные аэромобильные группировки в количестве 696 человек и 39 единиц техники. Кроме того, из Томской области в Красноярский край выдвинулась аэромобильная группировка на тушение пожаров в пятикилометровой зоне.
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По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 7 августа, площадь лесных пожаров в РФ которые действуют в труднодоступных районах и где прекращены или приостановлены работы по активному тушению, составляет около 2,4 миллионов гектаров. Активно тушатся пожары на площади 163 175 гектаров. Всего, по данным ведомства, с 1 января огонь прошел площадь свыше 7,2 миллиона гектаров.
В четырех субъектах - Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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