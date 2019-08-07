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РИА Новости
Теплоснабжение

Минэнерго РФ: кабмин одобрил переход Барнаула на метод "альткотельной"

11:11, 7 августа 2019
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© Flickr / Антон БарбышевВид Барнаула
Вид Барнаула
© Flickr / Антон Барбышев
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект перехода Барнаула на метод "альтернативной котельной", следует из сообщения министерства энергетики.
"Принято распоряжение правительства РФ от 3 августа 2019 года № 1725-р об отнесении города Барнаул к ценовой зоне теплоснабжения. Проект распоряжения был внесен в правительство РФ Минэнерго по предложению Алтайского края и ООО "Сибирская генерирующая компания", - говорится в сообщении. Переход Барнаула в ценовую зону теплоснабжения также был согласован Минстроем и ФАС России.
"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной). На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населенных пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.
Отмечается, что при подготовке указанного предложения учитывалось текущее состояние теплосетевой инфраструктуры города, 60% которой уже эксплуатируются сверх нормативного срока в 30 лет, причем износ оборудования тепловых пунктов достигает 98%, а число повреждений на тепловых сетях растет. Вложения в систему теплоснабжения будут увеличены более чем в 5 раз.
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"Программа предусматривает вложения в 6 миллиардов рублей, основная доля из которых будет вложена до 2024 года. Кроме этого, в Барнауле вкладывается 1,8 миллиарда рублей в муниципальные сети путем концессии", - отмечается в сообщении.
В феврале заместитель главы администрации Барнаула Александр Алексеенко сообщал, что власти Барнаула планируют перевести все теплоснабжение города на новую модель по методу "альтернативной котельной" уже в 2020 году.
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