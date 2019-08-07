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РИА Новости

Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова

11:08, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" подало в суд на певца Филиппа Киркорова. Соответствующий иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы.
Речь идет о взыскании с певца 82 тысяч рублей. Иск поступил в суд 1 августа, он принят к рассмотрению в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон и без судебного заседания. Истец и ответчик должны представить все документы в письменном виде.
Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова, иск связан с неуплатой затрат на обеспечение питания для труппы Киркорова во время репетиций прошлогодних концертов в Кремле.
"Был составлен договор о предоставлении питания участникам труппы, акты с просьбой оплатить долг за продуктовое обслуживание команды направлялись в течение года, однако этого не произошло", — рассказала Крылова.
Она добавила, что комбинат питания не является частной структурой и в управделами рассчитывают на урегулирование спора. "Мы надеемся, что стороны правильно все поймут и это не приведет к скандалу, поскольку уважительно относимся к творчеству Филиппа Бедросовича", — добавила она.
В коллективе Киркорова заявили "Комсомольской правде", что все расходы на обеспечение питания технического персонала на юбилейном шоу "Я" певец уже оплатил, но затем пришел дополнительный счет на 80 тысяч рублей, происхождение которых комбинат питания не смог прояснить.
Комбинат питания "Кремлевский" предоставляет услуги в сфере кейтеринга, организует корпоративные мероприятия, конференции, семейные праздники и тому подобное. Он обслуживает администрацию и управление делами президента, Госдуму, Совет Федерации, Верховный суд и Центризбирком.
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
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19030119273254
Обсудить 18
Филипп КиркоровОбщество
Популярные комментарии
Не позорился бы уж из-за таких копеек, жлоб.
7 августа, 12:06
Sergey Veretennikov
121501011
Вот они какие на самом деле люди называющие себя "звездами"... это полный отстой, а не "звёзды".
7 августа, 11:56
22ded.dedushka
113501010
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