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РИА Новости

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

11:02, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
Период действия предупреждений в Москве: о грозе - с 21 часов 7 августа до 21 часов 8 августа, о дожде - с 21 часов 8 августа до 9 часов 9 августа, о ветре - с 21 часов 8 августа до 9 часов 9 августа. Предупреждения о грозе в Подмосковье действуют с 21 часов 7 августа до 21 часов 8 августа.
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ГидрометцентрМоскваМосковская областьОбщество
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