В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и ветра в Москве и области, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Период действия предупреждений в Москве: о грозе - с 21 часов 7 августа до 21 часов 8 августа, о дожде - с 21 часов 8 августа до 9 часов 9 августа, о ветре - с 21 часов 8 августа до 9 часов 9 августа. Предупреждения о грозе в Подмосковье действуют с 21 часов 7 августа до 21 часов 8 августа.