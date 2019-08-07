В Ростовской области запустили завод по производству пластиковой тары

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг – РИА Новости. Компания "Ай-Пласт" из Татарстана в среду запустила в Азове Ростовской области завод по производству крупногабаритной пластиковой тары и других изделий из полимерного сырья, передает корреспондент РИА Новости с места события.

"В 2018 году мы подписали соглашение о реализации проекта на форуме в Сочи, и вот уже виден результат. Очевидно, что эта продукция будет востребована на донской земле", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в Ростовской области есть широкие инфраструктурные возможности и огромный рынок потребителей. "Это крупный сельскохозяйственный регион, и у нас есть все возможности для реализации своей продукции", - сказал он.

Объем инвестиций в первую очередь завода составил около 600 миллионов рублей. На предприятии установлены два термопластавтомата австрийской компании Engel с усилием смыкания 1 тысяча и 4 тысячи тонн. Оборудование позволит выпускать крупногабаритные контейнеры для фруктов и овощей. Это востребованная у сельхозпроизводителей продукция, которая экологичнее и удобнее деревянной, обеспечивает более длительные сроки хранения продукции, в том числе в современных газовых хранилищах. Мощность переработки на данном этапе составит около 4,6 тысячи тонн полимерного сырья в год.

В перспективе на азовском заводе планируется выпуск контейнеров для твердых коммунальных отходов объемом 1,1 тысячи литров. Для реализации второй очереди завода планируется ввод в эксплуатацию термопластавтомата Engel 5,5 тысячи тонн. Заявленная стоимость проекта, который планируется реализовать до конца 2020 года, - 600 миллионов рублей. С запуском второй очереди завода его мощность удвоится.