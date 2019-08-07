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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области запустили завод по производству пластиковой тары

11:00, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг – РИА Новости. Компания "Ай-Пласт" из Татарстана в среду запустила в Азове Ростовской области завод по производству крупногабаритной пластиковой тары и других изделий из полимерного сырья, передает корреспондент РИА Новости с места события.
"В 2018 году мы подписали соглашение о реализации проекта на форуме в Сочи, и вот уже виден результат. Очевидно, что эта продукция будет востребована на донской земле", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в Ростовской области есть широкие инфраструктурные возможности и огромный рынок потребителей. "Это крупный сельскохозяйственный регион, и у нас есть все возможности для реализации своей продукции", - сказал он.
Объем инвестиций в первую очередь завода составил около 600 миллионов рублей. На предприятии установлены два термопластавтомата австрийской компании Engel с усилием смыкания 1 тысяча и 4 тысячи тонн. Оборудование позволит выпускать крупногабаритные контейнеры для фруктов и овощей. Это востребованная у сельхозпроизводителей продукция, которая экологичнее и удобнее деревянной, обеспечивает более длительные сроки хранения продукции, в том числе в современных газовых хранилищах. Мощность переработки на данном этапе составит около 4,6 тысячи тонн полимерного сырья в год.
В перспективе на азовском заводе планируется выпуск контейнеров для твердых коммунальных отходов объемом 1,1 тысячи литров. Для реализации второй очереди завода планируется ввод в эксплуатацию термопластавтомата Engel 5,5 тысячи тонн. Заявленная стоимость проекта, который планируется реализовать до конца 2020 года, - 600 миллионов рублей. С запуском второй очереди завода его мощность удвоится.
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Компания "Ай-Пласт" - единственная в России компания, выпускающая всю линейку контейнеров твердых коммунальных отходов объемом от 120 до 1,1 тысячи литров. Продукция компании применяется в машиностроении, химической и пищевой промышленности, сфере ЖКХ, сельском хозяйстве, складской логистике, индустрии напитков, торговле и транспорте. Производственные мощности включают 23 термопластавтомата, семь экструзионных линий, оборудование по вакуумформированию. Объем переработки 55 тысяч тонн полимерного сырья в год.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьЭкономика
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