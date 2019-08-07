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РИА Новости

Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе

10:58, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минэкономразвития в августе с высокой вероятностью ожидает дефляцию в РФ в пределах 0,2%, годовая инфляция замедлится до 4,4-4,5%, говорится в обзоре министерства "Картина инфляции. Август".
"В августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция (от минус 0,2% месяц к месяцу до 0,0% месяц к месяцу), что соответствует годовым темпам роста 4,4–4,5% год к году. Дефляция по итогам месяца возможна при ускорении удешевления плодоовощной продукции", - говорится в документе.
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Если прогноз сбудется, то месячное снижение потребительских цен будет зафиксировано в РФ впервые с сентября 2017 года, то есть почти за два года. Рекордной же дефляция была в августе 2017 года - 0,5%.
Инфляция в РФ в месячном выражении в июле ускорилась до 0,2% с нулевого уровня в июне, а в годовом - замедлилась до 4,6% с июньских 4,7%, сообщил во вторник Росстат. При этом Росстат два месяца подряд фиксирует продовольственную дефляцию: в июле в месячном выражении она составила 0,3%, а в июне цены на продовольственные товары снизились на 0,5% к предыдущему месяцу.
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"Всегда хорошо, когда цены снижаются". Эксперт назвал причины дефляции в РФРосстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России. О том, чем это обусловлено, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Михаил Беляев.
Как отметили в Минэкономразвития, продовольственная дефляция в июле несколько замедлилась, т.к. снизились темпы удешевления плодоовощной продукции.
В целом, следует из обзора, основной вклад в повышение цен в прошлом месяце внесла индексация тарифов на коммунальные услуги населению с 1 июля.
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