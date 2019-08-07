Минэкономразвития ожидает дефляцию в августе

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минэкономразвития в августе с высокой вероятностью ожидает дефляцию в РФ в пределах 0,2%, годовая инфляция замедлится до 4,4-4,5%, говорится в обзоре министерства "Картина инфляции. Август".

"В августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция (от минус 0,2% месяц к месяцу до 0,0% месяц к месяцу), что соответствует годовым темпам роста 4,4–4,5% год к году. Дефляция по итогам месяца возможна при ускорении удешевления плодоовощной продукции", - говорится в документе.

Если прогноз сбудется, то месячное снижение потребительских цен будет зафиксировано в РФ впервые с сентября 2017 года, то есть почти за два года. Рекордной же дефляция была в августе 2017 года - 0,5%.

Инфляция в РФ в месячном выражении в июле ускорилась до 0,2% с нулевого уровня в июне, а в годовом - замедлилась до 4,6% с июньских 4,7%, сообщил во вторник Росстат. При этом Росстат два месяца подряд фиксирует продовольственную дефляцию: в июле в месячном выражении она составила 0,3%, а в июне цены на продовольственные товары снизились на 0,5% к предыдущему месяцу.

Как отметили в Минэкономразвития, продовольственная дефляция в июле несколько замедлилась, т.к. снизились темпы удешевления плодоовощной продукции.