Эксперты рассказали, как изменился Путин за 20 лет у власти

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Двадцать лет назад Владимир Путин пришел в большую политику. О том, какие качества он сохранил за прошедшие годы, как менялось его мировоззрение, отношения с Западом и взгляды на кадровые вопросы, рассказали политологи, опрошенные РИА Новости.

Девятого августа 1999 года президент Борис Ельцин объявил об отставке правительства Сергея Степашина, временное исполнение обязанностей премьер-министра возложили на Путина. Его кандидатуру внесли в Госдуму для утверждения на посту премьера, в этот же день в телевизионном обращении Ельцин назвал Путина преемником.

От темной лошадки до кандидата номер один

По словам ведущего научного сотрудника Института общественных наук РАНХиГС Сергея Беспалова, назначение Путина исполняющим обязанности председателя правительства и заявление Ельцина о преемнике стало полной неожиданностью.

"Путин не был совсем новым человеком, поскольку был секретарем Совета безопасности и главой ФСБ. Для Ельцина, который с особым вниманием относился к тому, чтобы поддерживать баланс между правоохранительными органами и силовыми структурами, чтобы не позволять никому из силовиков чрезмерно усиливаться, то, что он пошел на назначение одного человека сразу на два таких высоких поста, — это было проявлением высочайшего доверия Путину", — добавил эксперт.

Беспалов подчеркнул, что в то время будущий глава государства был практически не известен обществу, мало кто верил, что он сможет победить на президентских выборах в марте 2000 года.

Однако за четыре с небольшим месяца удалось нарастить рейтинг и одержать победу уже в первом туре.

Такой успех, по словам эксперта, стал возможен благодаря нескольким факторам: усталость россиян от Ельцина, на фоне которого Путин выглядел его полной противоположностью; работа грамотных политтехнологов; завершение войны на Северном Кавказе.

"Сочетание этих факторов привело к тому, что он сумел достаточно быстро нарастить свой рейтинг и уже к декабрю 1999-го — к моменту отставки Ельцина — Путин рассматривался как кандидат номер один на предстоящих выборах", — сказал Беспалов.

Президент надежды и наследник команды Примакова

Первый срок президента Путина, как отмечают все эксперты, был одним из самых успешных, так как ему удалось оправдать все надежды, которые на него возлагали: сплотить страну и завести экономику.

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев отмечает, что главными задачами президента стали борьба с сепаратистскими тенденциями, сохранение единства страны, обеспечение экономического роста.

"Путин тогда воспринимался как человек, который заинтересован в превращении России в современное развитое демократическое государство... Первый срок — это президент надежды, которые он оправдал", — рассказал политолог.

Второй, по его словам, стал "сроком результата". Путин смог обеспечить экономический рост, разделить политику и бизнес, отодвинуть от власти олигархов.

"Люди стали жить лучше, и до кризиса 2008 года страна переживала подъем и экономический рост", — добавил Калачев.

По словам Беспалова, в первые годы своего пребывания у власти большую роль в управлении государством сыграли люди из команды Ельцина — глава правительства Михаил Касьянов и руководитель администрации Кремля Александр Волошин.

"Эти люди, что бы мы сейчас ни говорили о них, в тот период проявили себя достаточно эффективно: например, успехи во внутренней политике во многом были связаны с именем Волошина", — считает он.

Эксперт добавил, что большую роль в становлении экономики сыграло и правительство Евгения Примакова.

"Хотя без личного вклада Путина все это не сработало бы, и такого рывка в начале 2000-х не последовало бы. Если в конце 1999-го успех можно было еще отнести к заслуге политтехнологов, то в дальнейшем — это заслуга самого Путина", — полагает Беспалов.

Либерал и патриот

На начальном этапе, как отмечает Калачев, Путин производил впечатление человека, который исповедует либеральные идеи.

"Хотя он и сейчас исповедует либеральные идеи, но только в экономике", — пояснил политолог.

По его мнению, Путин пытался соединить либеральное и патриотическое.

"Если вспомнить русский либерализм, например Павла Милюкова, то русские либералы были патриотами, даже национал-патриотами", — добавил он.

Беспалов также отметил желание Путина сочетать патриотизм с либеральными экономическими взглядами.

Вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко также отмечает, что в большую политику Путин пришел как либеральный реформатор.

"С одной стороны, он удерживал территориальную целостность страны, наводил порядок, ограничивал влияние крупного бизнеса, но с другой стороны, он пытался выстроить отношения с Западом и провести в стране реформы, дающие развитие экономики", — сказал он.

Реализовать экономические проекты президенту удалось, а выстроить отношения с Западом и сделать Россию частью большого Запада — нет, отметил Минченко.

"В этом не его вина, а вина, как он говорит, наших партнеров. Во многом это предопределило разочарование Владимира Путина, потому что идеологически он является западником", — считает эксперт.

Новые взгляды

Если либеральные взгляды на экономику спустя 20 лет у власти у Путина сохранились, то отношения с Западом президент пересмотрел в корне, отмечают политологи.

По мнению Калачева, глава государства полагал, что получится стать равноправными, полноценными партнерами с западными странами.

"Путин протягивал руку, но рука, как он считает, повисла в воздухе", — считает он.

Со знаменитой мюнхенской речи Путина начинается точка отсчета и переоценка многих идей президента, добавил эксперт.

В свою очередь, Беспалов заявил, что помимо внешнеполитического вектора Путина, за 20 лет претерпела изменения и его кадровая политика.

"И тогда, и сейчас он делает ставку на проверенных людей, часто выходцев из силовых структур, но при этом мы видим, что он стал делать ставку на молодых технократов", — сказал эксперт.