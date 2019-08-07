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РИА Новости
Культура

Disney планирует переснять фильм "Один дома"

11:01, 7 августа 2019
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© Фото : Кадр из фильма "Один дома"Кадр из фильма "Один дома"
Кадр из фильма Один дома
© Фото : Кадр из фильма "Один дома"
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Disney планирует переснять несколько фильмов кинокомпании Fox, включая комедию "Один дома", сообщает THR.
Генеральный директор студии Роберт Айгер сообщил, что картины "Ночь в музее", "Дневник слабака", "Один дома" и "Оптом дешевле" переснимут для потокового сервиса Disney +.
"Мы также будем использовать другие проекты из библиотеки Fox, для того чтобы обогатить контент на наших платформах", - подчеркнул Роберт Айгер.
Пока неясно, что ждет картину "Один дома" и другие: станет ли ремейк самостоятельным фильмом или сериалом.
Но студии Disney к перезагрузкам культовых кинолент не привыкать, причем пока это были полнометражные фильмы. Так, "Аладдин" Гая Ричи и "Король Лев" Джона Фавро в течение первых недель в прокате заработали более одного миллиарда долларов.
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