Disney планирует переснять фильм "Один дома"

© Фото : Кадр из фильма "Один дома" Кадр из фильма "Один дома"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Disney планирует переснять несколько фильмов кинокомпании Fox, включая комедию "Один дома", Disney планирует переснять несколько фильмов кинокомпании Fox, включая комедию "Один дома", сообщает THR.

Генеральный директор студии Роберт Айгер сообщил, что картины "Ночь в музее", "Дневник слабака", "Один дома" и "Оптом дешевле" переснимут для потокового сервиса Disney +.

"Мы также будем использовать другие проекты из библиотеки Fox, для того чтобы обогатить контент на наших платформах", - подчеркнул Роберт Айгер.

Пока неясно, что ждет картину "Один дома" и другие: станет ли ремейк самостоятельным фильмом или сериалом.