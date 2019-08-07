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РИА Новости

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к займам и покупкам в кредит

10:48, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Большинство (84%) опрошенных россиян в ближней и дальней перспективе не планируют новых займов, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Россиянам задавался вопрос, планируют или не планирует они в ближайшие шесть месяцев новые займы или совершить покупку в кредит: 84% респондентов ответили "не планирую брать кредиты или совершать покупку в кредит". Согласно опросу, этот показатель сохраняется примерно на одном уровне в течение последних десяти лет — в 2009 году он составлял 87%, а в 2017 - 86%.
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Кроме того, в перспективе в два-три года 74% россиян не планируют обращаться в кредитные организации, преимущественно это люди в возрасте старше 60 лет (86%).
Согласно данным ВЦИОМ, за последние два года снизилась доля россиян, имеющих непогашенные кредиты с 57% в 2017 году до 51% в 2019. Отмечается, что чаще всего такие займы имеют люди в возрасте от 25 до 34 лет (72%), от 35 до 44 лет (63%). Реже обращается к такой стратегии молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (37%) и люди старше 60 лет (31%).
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 июля среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. -0-
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