Кувшинников пролоббирует расширение автотрассы Вологда-Череповец

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил в интервью РИА Новости, что намерен добиться поддержки на федеральном уровне проекта расширения до четырех полос перегруженного участка автотрассы А114 Вологда - Череповец.

"Вы знаете, я очень хочу, чтобы этот проект был реализован, потому что Вологда - Череповец – это самая загруженная трасса в Вологодской области… Нам, конечно, необходимы поддержка президента, правительства, министерства транспорта, поэтому на ближайшей встрече с руководством страны я буду поднимать этот вопрос", - сказал он.

Как пояснил Кувшинников, реализация проекта расширения автодороги Вологда - Череповец осуществляется поэтапно, и сейчас четырехполосное движение организовано на выезде из Вологды и на подъезде к Череповцу. "Также в 2020 году введем в эксплуатацию четырехполосный участок в районе Шексны, стоимость этих работ составляет более 2 миллиардов рублей. В итоге у нас четырехполосными будут уже 24,5 километра из 119,5", - отметил глава региона, назвав это "очень хорошим результатом".

По словам Кувшинникова, расширение автотрассы будет продолжено в сторону поселка Шексна с 14-го до 35-го километра. Проектная документация по этому участку уже готова, также сейчас начинается проектирование организации четырехполосного движения на отрезке от 85-го до 115-го километра. В 2020 году планируется начать и проектно-изыскательские работы по расширению участка от Вологды до Шексны протяженностью около 44 километров. Стоимость строительства оценивается в 20 миллиардов рублей, уточнил губернатор Вологодской области.

Он добавил, что сейчас интенсивность движения по автодороге Вологда - Череповец достигает 40 тысяч автомобилей в сутки. "Это практически полностью парализует движение по трассе, колонны идут голова в голову, хвост в хвост, практически не разъехаться, не обогнать, ничего не сделать. Поэтому движение очень сильно затруднено, большая нагрузка на дорогу", - рассказал Кувшинников.

Ранее он сообщал РИА Новости, что расширение до четырех полос участка Вологда - Череповец федеральной трассы А114 может занять шесть-семь лет при условии финансирования из федерального бюджета в объеме 10-15 миллиардов рублей в год.