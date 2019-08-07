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РИА Новости
Вологодская область

Кувшинников пролоббирует расширение автотрассы Вологда-Череповец

10:46, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил в интервью РИА Новости, что намерен добиться поддержки на федеральном уровне проекта расширения до четырех полос перегруженного участка автотрассы А114 Вологда - Череповец.
"Вы знаете, я очень хочу, чтобы этот проект был реализован, потому что Вологда - Череповец – это самая загруженная трасса в Вологодской области… Нам, конечно, необходимы поддержка президента, правительства, министерства транспорта, поэтому на ближайшей встрече с руководством страны я буду поднимать этот вопрос", - сказал он.
Как пояснил Кувшинников, реализация проекта расширения автодороги Вологда - Череповец осуществляется поэтапно, и сейчас четырехполосное движение организовано на выезде из Вологды и на подъезде к Череповцу. "Также в 2020 году введем в эксплуатацию четырехполосный участок в районе Шексны, стоимость этих работ составляет более 2 миллиардов рублей. В итоге у нас четырехполосными будут уже 24,5 километра из 119,5", - отметил глава региона, назвав это "очень хорошим результатом".
По словам Кувшинникова, расширение автотрассы будет продолжено в сторону поселка Шексна с 14-го до 35-го километра. Проектная документация по этому участку уже готова, также сейчас начинается проектирование организации четырехполосного движения на отрезке от 85-го до 115-го километра. В 2020 году планируется начать и проектно-изыскательские работы по расширению участка от Вологды до Шексны протяженностью около 44 километров. Стоимость строительства оценивается в 20 миллиардов рублей, уточнил губернатор Вологодской области.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
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Он добавил, что сейчас интенсивность движения по автодороге Вологда - Череповец достигает 40 тысяч автомобилей в сутки. "Это практически полностью парализует движение по трассе, колонны идут голова в голову, хвост в хвост, практически не разъехаться, не обогнать, ничего не сделать. Поэтому движение очень сильно затруднено, большая нагрузка на дорогу", - рассказал Кувшинников.
Ранее он сообщал РИА Новости, что расширение до четырех полос участка Вологда - Череповец федеральной трассы А114 может занять шесть-семь лет при условии финансирования из федерального бюджета в объеме 10-15 миллиардов рублей в год.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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Вологодская областьОлег Кувшинников
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