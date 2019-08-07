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РИА Новости

Суд и прокуратура Германии отказались говорить о допросах детектива по МН17

10:37, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМесто крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. В генпрокуратуре и федеральном суде Германии отказались предоставить РИА Новости информацию по делу о расследовании немецкого детектива Йозефа Реша о крушении малазийского Boeing МН17 над Донбассом. В прокуратуре отказ связали с тем, что данный случай не может считаться особенным, вызывающим общественный интерес, следует из ответа, полученного РИА Новости из пресс-службы ведомства.
Детектив Йозеф Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года. В интервью РИА Новости он сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Реш также рассказал, что в 2016 году его привлекли в качестве свидетеля по делу о "военном преступлении", в этой связи в его доме прошел обыск, его банковскую ячейку в Швейцарии вскрыли по запросу прокуратуры Нидерландов, а самого Реша и его коллег допросили сотрудники генпрокуратуры ФРГ и судьи федерального суда.
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Так как Реш отказался давать свидетельские показания, его оштрафовали, и ему грозил арест. По словам детектива, 7 декабря 2016 года он передал письменное разъяснение по делу федеральной судье Регине Виммер. После этого, по словам Реша, представитель генпрокуратуры ФРГ связался с его адвокатом по телефону и предложил сформулировать заключение для следователей из Нидерландов, в котором бы говорилось, что детектив "не знает, кто сбил самолет".
"Федеральная прокуратура информирует общественность о своей деятельности в области уголовного преследования после оценки всех соответствующих аспектов. Прежде всего учитываются информационные требования прессы, с одной стороны, и личные права пострадавших и возможная угроза расследованию, с другой. Федеральная прокуратура регулярно информирует общественность о своих расследованиях по делам в случаях ареста и предъявления обвинения, а также масштабных обысков. В этой связи федеральная прокуратура - за исключением отдельных случаев - не указывает, проводила ли она расследование в отношении конкретного лица, занималась ли каким-то конкретным случаем или проводила какие-то единичные следственные мероприятия", - говорится в ответе пресс-службы генпрокуратуры на запрос о том, может ли она предоставить материалы, касающиеся привлечения Реша в качестве свидетеля в 2016 году.
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С аналогичным отказом предоставить информацию выступила и пресс-служба федерального суда, текст отказа имеется в распоряжении РИА Новости.
В июле 2019 года Реш обратился с открытым письмом к Совместной следственной группе (ССГ), он пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях международных следователей в июне, но получил отказ от голландской стороны из-за условия раскрытия доказательств в присутствии международных СМИ. Реш пояснил, что настаивал на публичном формате передачи ранее не озвученных свидетельских показаний и других доказательств, поскольку опасается за свою жизнь после неоднократных угроз в его адрес в связи с проводимым им расследованием. Открытое письмо в адрес ССГ и нидерландского прокурора Фреда Вестербеке опубликовано на сайте детективной фирмы Wifka, которая принадлежит Решу.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
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Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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