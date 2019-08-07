Кувшинников: иностранные туристы интересуются металлургией Вологодчины

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Власти Вологодской области развивают промышленный туризм, в настоящее время популярностью у туристов, в том числе иностранных, пользуется новый туристический маршрут, недавно запущенный на площадке Череповецкого металлургического комбината, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, новый промышленный тур в Вологодской области стартовал в июле этого года. В программе тура - посещение смотровой площадки галереи стана 2000, музея металлургии и открытой уличной площадки вблизи музея с экспозицией раритетов металлургического производства под открытым небом. Стан 2000 является самым производительным агрегатом горячей прокатки в России.

"Есть смотровая площадка над станом 2000 – это крупнейший прокатный стан в России. Там через жаропрочное стекло можно увидеть, как стальные слитки превращаются в рулоны металла, из которого потом строят мощные крейсеры, трубопроводы, автомобили, стадионы, жилые дома. Такая же смотровая галерея сейчас строится на доменной печи №3, которая в следующем году будет введена в эксплуатацию. Это мощь современной российской металлургии, которую с удовольствием посмотрят и череповчане, и вологжане, и иностранные туристы", - сказал Кувшинников.

Он отметил, что иностранные туристы "очень интересуются" российской металлургией. "Они едут по Волго-Балту из Петербурга, из Москвы, а у нас тут одни храмы и усадьбы. Они же современную Россию не видят. А когда видят современный металлургический агрегат, понимают, что Россия - это не только история, но это и современная технология, суперсовременное оборудование", - сказал губернатор.

Он добавил, что всего в прошлом году регион посетили более 3 миллионов туристов. Для привлечения туристов реализуются несколько крупных проектов.

"Это, конечно, "Серебряное ожерелье России", инициатором которого мы были. Это туристско-рекреационный кластер "Русские берега": в пяти крупных городах Вологодской области мы строим причальные стенки для привлечения туристов. Все они находятся на Волго-Балтийском водном пути, это круизный туризм – то, что пользуется большим спросов у иностранцев. Спрос на речные круизы по Волго-Балту на два года вперед расписан. Наконец, это проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза", - сказал Кувшинников.