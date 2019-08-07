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РИА Новости

В Хабаровске перекрыли ворота дамбы для спасения города от паводка

10:21, 7 августа 2019
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© Фото : сайт Администрации города ХабаровскаПерекрытая дамба в районе улицы Запарина в Хабаровске
Перекрытая дамба в районе улицы Запарина в Хабаровске
© Фото : сайт Администрации города Хабаровска
ХАБАРОВСК, 7 авг — РИА Новости. В Хабаровске засыпали ворота дамбы из-за угрозы подтопления одного из микрорайонов города, сообщает мэрия.

"Муниципальные предприятия совместно с "Амурским речным пароходством" замкнули дамбу в районе улицы Запарина. Смыкание берегов дамбы позволило снизить уровень воды в затоне на 30-40 сантиметров по отношению к Амуру. На время прохождения гребня паводка здесь будут установлены мощные погружные насосы. Их задача — перекачивать воду из чащи затона обратно в реку", — уточняется в заявлении.

На дно реки уложили 19,2 тысячи кубометров песка и около десяти тысяч кубометров сланца. Бригады работали круглосуточно, в две смены. Как отмечает мэрия, заграждение способно защитить от подтопления микрорайон, в котором проживают около 15 тысяч человек, даже если уровень Амура достигнет отметки в семь метров.
После прохождения паводка насыпь демонтируют и восстановят проход в затон.
В Хабаровском крае с 5 августа действует режим ЧС.
По последним данным, уровень Амура у Хабаровска поднялся до 480 сантиметров, тем самым на 30 сантиметров превысив допустимый максимум. На островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский подтоплено около 330 дачных участков
Пик паводка ожидается 12-14 августа. Как сообщали в Дальневосточном управлении Росгидромета, тогда вода достигнет отметки в 600 сантиметров.
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