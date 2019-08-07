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РИА Новости

В Магнитогорске прогремел взрыв в автомобиле

10:17, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Взрыв произошел в среду в городе Магнитогорск Челябинской области, пострадал один человек, он госпитализирован, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Как сообщает 74.ру, в Магнитогорске произошел взрыв автомобиля, когда мужчина, уроженец Таджикистана, открывал его дверь. Издание сообщило о том, что, по его данным, сработало заложенное взрывное устройство.
"Сегодня утром в Магнитогорске прогремел взрыв. Бригада скорой помощи прибыла на место через 11 минут, одного человека госпитализировали в городскую больницу Магнитогорска", - говорится в сообщении.
Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, уточняется в сообщении.
В пресс-службе ГУМВД России по региону не смогли прокомментировать случившееся. В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что информация будет предоставлена позднее.
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