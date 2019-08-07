В Магнитогорске прогремел взрыв в автомобиле

ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Взрыв произошел в среду в городе Магнитогорск Челябинской области, пострадал один человек, он госпитализирован, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Как сообщает 74.ру, в Магнитогорске произошел взрыв автомобиля, когда мужчина, уроженец Таджикистана, открывал его дверь. Издание сообщило о том, что, по его данным, сработало заложенное взрывное устройство.
"Сегодня утром в Магнитогорске прогремел взрыв. Бригада скорой помощи прибыла на место через 11 минут, одного человека госпитализировали в городскую больницу Магнитогорска", - говорится в сообщении.
Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, уточняется в сообщении.
В пресс-службе ГУМВД России по региону не смогли прокомментировать случившееся. В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что информация будет предоставлена позднее.