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РИА Новости

В Хакасии мужчина из ревности до смерти забил сожительницу метлой

10:16, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание
© РИА Новости
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КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Жителя Хакасии обвиняют в том, что он из ревности до смерти забил сожительницу черенком от метлы, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
По версии следствия, житель Аскизского района несколько дней безвылазно провел на работе, а когда вернулся домой, увидел, что его сожительница гуляет по улице с односельчанином.
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Дома мужчина встретил подругу сценой ревности, которая обернулась потасовкой и избиением: мужчина взял метлу и черенком "нанес сожительнице множественные удары по голове и различным частям тела".
"С множественными травмами женщину доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, потерпевшая скончалась", — говорится в релизе.
Мужчину задержали, ему предъявлены обвинения по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Решается вопрос об аресте.
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