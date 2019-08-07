В Хакасии мужчина из ревности до смерти забил сожительницу метлой

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Жителя Хакасии обвиняют в том, что он из ревности до смерти забил сожительницу черенком от метлы, сообщается на Жителя Хакасии обвиняют в том, что он из ревности до смерти забил сожительницу черенком от метлы, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

По версии следствия, житель Аскизского района несколько дней безвылазно провел на работе, а когда вернулся домой, увидел, что его сожительница гуляет по улице с односельчанином.

Дома мужчина встретил подругу сценой ревности, которая обернулась потасовкой и избиением: мужчина взял метлу и черенком "нанес сожительнице множественные удары по голове и различным частям тела".

"С множественными травмами женщину доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, потерпевшая скончалась", — говорится в релизе.