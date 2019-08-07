В Хакасии мужчина из ревности до смерти забил сожительницу метлой

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Жителя Хакасии обвиняют в том, что он из ревности до смерти забил сожительницу черенком от метлы, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
По версии следствия, житель Аскизского района несколько дней безвылазно провел на работе, а когда вернулся домой, увидел, что его сожительница гуляет по улице с односельчанином.
Дома мужчина встретил подругу сценой ревности, которая обернулась потасовкой и избиением: мужчина взял метлу и черенком "нанес сожительнице множественные удары по голове и различным частям тела".
"С множественными травмами женщину доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, потерпевшая скончалась", — говорится в релизе.
Мужчину задержали, ему предъявлены обвинения по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Решается вопрос об аресте.