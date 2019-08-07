Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T10:14Z
https://ria.ru/20190807/1557244484.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155700/30/1557003086_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_2dc1211f59cbcfb1f0b9eb5f08f43fa6.jpg
РИА Новости

Адвокат родных жертв МН17 подтвердил, что позвал Реша свидетелем в ЕСПЧ

10:14, 7 августа 2019
2099
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 авг – РИА Новости. Немецкий адвокат Эльмар Гиемулла подтвердил РИА Новости, что хочет пригласить детектива Йозефа Реша в качестве свидетеля на процесс в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), где Гиемулла будет представлять интересы родственников четырех граждан ФРГ, погибших в июле 2014 года в крушении Boeing МН17 в небе над Донбассом.
Детектив Йозеф Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года. В интервью РИА Новости он сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Реш также рассказал, что в 2016 году его привлекли в качестве свидетеля по делу о "военном преступлении", в этой связи в его доме прошел обыск, его банковскую ячейку в Швейцарии вскрыли по запросу прокуратуры Нидерландов, а самого Реша и его коллег допросили сотрудники генпрокуратуры ФРГ и судьи федерального суда.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Вчера, 07:53
Немецкий детектив готов передать России и Малайзии материалы по делу MH17
"Это правда (приглашение Реша в качестве свидетеля). Суд отписал мне, что дело пока не продвинулось так далеко, чтобы думать о свидетелях, потому что они все еще занимаются формальными вопросами, возможно ли проведение такого процесса", - сказал Гиемулла.
Он пояснил, что речь идет о том, может ли ЕСПЧ принять дело, которое ранее не было рассмотрено в национальном суде Германии. По словам адвоката, истцы не подпадают под юрисдикцию украинского суда, а в Германии дело о МН17 не может быть рассмотрено, поэтому он не исключает, что процесс в ЕСПЧ состоится уже в этом году. Он добавил, что если будет принято положительное решение, это может произойти уже, "к примеру, осенью".
Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур
Вчера, 08:00
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Гиемулла пригласил на будущие слушания ряд свидетелей, в частности, "главу управления воздушного движения Украины, представителя европейской организации о безопасности воздушной навигации Eurocontrol". Он также проинформировал суд о приглашении всех своих свидетелей на процесс.
Отвечая на вопрос, какого рода показания может дать на процессе Реш, Гиемулла ответил, что не знает деталей заявления детектива, но "у него (Реша) есть информация о том, что управление воздушного движения Украины точно знало о проблематике", связанной с делом МН17.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
24 июля, 18:15
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
В июле 2019 года Реш обратился с открытым письмом к Совместной следственной группе (ССГ), он пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях международных следователей в июне, но получил отказ от голландской стороны из-за условия раскрытия доказательств в присутствии международных СМИ. Реш пояснил, что настаивал на публичном формате передачи ранее не озвученных свидетельских показаний и других доказательств, поскольку опасается за свою жизнь после неоднократных угроз в его адрес в связи с проводимым им расследованием. Открытое письмо в адрес ССГ и нидерландского прокурора Фреда Вестербеке опубликовано на сайте детективной фирмы Wifka, которая принадлежит Решу.
В интервью РИА Новости Реш заявил, что знает имена людей, ответственных за катастрофу малазийского лайнера и готов их обнародовать, равно как и данные американских спутников по крушению MH17, которые до сих пор так и не представлены.
Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
17 июля, 08:00
Пять лет крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
26 июля, 08:00
Правда о Boeing над Донбассом: битва Запада с реальностью
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
17 июля, 01:58
Крушение малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области в 2014 году
5100010
Обсудить 1
Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомГерманияВ мире
Рекомендуем
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Суд и прокуратура Германии отказались говорить о допросах детектива по МН17
РИА
Новости
Южные Курилы
В Японии ответили на ноту российского МИД по южным Курилам
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский созвал совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине потребовали смены мирового порядка
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. 4 июня 2018
Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
Вид на курортный поселок Коктебель
Сенатор из Крыма оценил слова Эрдогана о полуострове
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Канадская журналистка прокомментировала дело Вышинского
Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США
Эксперты рассказали, какие активы защитят в августе от "черных лебедей"
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Атамбаев признался, что стрелял во время попытки задержания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55Дорожники рассказали о трассе под Новороссийском, где автобус попал в ДТП
09:55В МИД надеются на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии
09:52Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
09:51Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
Лента новостейМолния