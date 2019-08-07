Адвокат родных жертв МН17 подтвердил, что позвал Реша свидетелем в ЕСПЧ

На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области. Архивное фото

На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области

БЕРЛИН, 7 авг – РИА Новости. Немецкий адвокат Эльмар Гиемулла подтвердил РИА Новости, что хочет пригласить детектива Йозефа Реша в качестве свидетеля на процесс в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), где Гиемулла будет представлять интересы родственников четырех граждан ФРГ, погибших в июле 2014 года в крушении Boeing МН17 в небе над Донбассом.

Детектив Йозеф Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года. В интервью РИА Новости он сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Реш также рассказал, что в 2016 году его привлекли в качестве свидетеля по делу о "военном преступлении", в этой связи в его доме прошел обыск, его банковскую ячейку в Швейцарии вскрыли по запросу прокуратуры Нидерландов, а самого Реша и его коллег допросили сотрудники генпрокуратуры ФРГ и судьи федерального суда.

"Это правда (приглашение Реша в качестве свидетеля). Суд отписал мне, что дело пока не продвинулось так далеко, чтобы думать о свидетелях, потому что они все еще занимаются формальными вопросами, возможно ли проведение такого процесса", - сказал Гиемулла.

Он пояснил, что речь идет о том, может ли ЕСПЧ принять дело, которое ранее не было рассмотрено в национальном суде Германии. По словам адвоката, истцы не подпадают под юрисдикцию украинского суда, а в Германии дело о МН17 не может быть рассмотрено, поэтому он не исключает, что процесс в ЕСПЧ состоится уже в этом году. Он добавил, что если будет принято положительное решение, это может произойти уже, "к примеру, осенью".

Гиемулла пригласил на будущие слушания ряд свидетелей, в частности, "главу управления воздушного движения Украины, представителя европейской организации о безопасности воздушной навигации Eurocontrol". Он также проинформировал суд о приглашении всех своих свидетелей на процесс.

Отвечая на вопрос, какого рода показания может дать на процессе Реш, Гиемулла ответил, что не знает деталей заявления детектива, но "у него (Реша) есть информация о том, что управление воздушного движения Украины точно знало о проблематике", связанной с делом МН17.

В июле 2019 года Реш обратился с открытым письмом к Совместной следственной группе (ССГ), он пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях международных следователей в июне, но получил отказ от голландской стороны из-за условия раскрытия доказательств в присутствии международных СМИ. Реш пояснил, что настаивал на публичном формате передачи ранее не озвученных свидетельских показаний и других доказательств, поскольку опасается за свою жизнь после неоднократных угроз в его адрес в связи с проводимым им расследованием. Открытое письмо в адрес ССГ и нидерландского прокурора Фреда Вестербеке опубликовано на сайте детективной фирмы Wifka, которая принадлежит Решу.

В интервью РИА Новости Реш заявил, что знает имена людей, ответственных за катастрофу малазийского лайнера и готов их обнародовать, равно как и данные американских спутников по крушению MH17, которые до сих пор так и не представлены.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. ССГ объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Как заявил представитель ССГ, на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам данные российских радаров и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.