Эксперты рассказали, какие активы защитят в августе от "черных лебедей"

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пока август оправдывает статус одного их самых неустойчивых месяцев на финансовом рынке РФ, эксперты рекомендуют сосредоточиться на защитных активах и не рисковать, а если выбирать волатильные инструменты, то использовать точечный подход.

В то же время эксперты, опрошенные РИА Новости, отмечают, что кроме рисков санкций США на российские активы не менее сильное влияние могут оказать риски торговых войн между США и Китаем, так как эта тема затрагивает уже мировые рынки. Одновременно они признают, что точное время появления "черного лебедя" – обвала глобальных рисков еще никому не удавалось предсказать, поэтому вопрос о выборе защитных активов стоит распространить на более длительный период.

"Говоря о глобальном финансовом кризисе, стоит отметить, что его точное время еще не удалось угадать никому. В связи с чем далеко не факт, что именно в августе, несмотря на его подпорченную репутацию, мы увидим очередной коллапс на финансовых рынках. Тем не менее, на данном этапе нужно помнить о том, что мировая экономика находится на пике цикла и ее спад, несмотря на усилия ключевых Центробанков, это всего лишь вопрос времени", - комментирует положение аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

Обострившиеся риски

"Активизация санкционных рисков в отношении РФ была вполне ожидаемой с учетом того, что в США идет президентская предвыборная кампания, и различные группы политиков в США стремятся с выгодой для себя разыграть "российскую карту". В этом разрезе влияние на рублевые активы новых санкций не является критичным, скорее, в моменте идет речь об эмоциональном влиянии", - считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Ранее США объявили о введении второго раунда санкций под предлогом применения Россией химического оружия. Санкции США против России в рамках "дела Скрипалей" включают ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США. Новые санкции против России вступят в силу 26 августа.

"Мы сейчас наблюдаем ряд негативных тенденций, которые в перспективе могут оказать негативное влияние на рубль и на настроения на фондовых биржах. Ухудшается торговый баланс (РФ – ред.), несколько сократился спрос на ОФЗ, растут политические риски, в Китае ухудшилась экономическая статистика. Но эти тенденции развиваются постепенно и их нельзя отнести к "черным лебедям". Думаю, что настоящим "черным лебедем" августа может стать обвал нефтяного рынка", - в свою очередь замечает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

Что рассматривать на фондовом рынке

Эксперты единодушны в том, что акции и их производные во время финансового кризиса попадают под давление первыми. Однако, делая исключения для ряда бумаг, они разошлись во мнении, какие именно акции в долгосрочном периоде могут выступить в качестве защитного актива на фондовом рынке.

Так, главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что следует фокусироваться на инвестициях в наиболее крепкие дивидендные идеи и акции компаний, способных существенно улучшить бизнес-метрики за счет внутренних факторов.

А Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считает, что сейчас дивидендный фактор не действует, и российский фондовый рынок заметно ослаб. На его взгляд, наиболее вероятный сценарий на август: снижение индекса Мосбиржи в рамках коррекции. Эксперт не исключает, что рынок акций по индексу Мосбиржи может снизиться в последнем летнем месяце на 5%.

С его точки зрения, исключением на российском рынке могут стать обыкновенные акции "Ростелекома", которые он рекомендует купить на долгосрочный период. По его мнению, они могут выступить защитным активом и показать динамику "лучше рынка".

Также, он считает интересными для покупки и акции компании "Полюс", так как в условиях неопределенности с темпами роста мировой экономики спрос на золото будет расти. "Но в данный момент эти акции сильно перегреты. Надо дождаться коррекции хотя бы на 6100 рублей и уже там их покупать", - добавляет он.

По мнению Зварича, альтернативой рискованному рынку акций могут стать облигации и аналогичные инструменты, предоставляющие в первую очередь надежность.

А Верников не рекомендует вкладываться сейчас в облигации, так как их доходность пока не перекрывает риски.

"По нашему мнению, на текущий момент предпочтение стоит отдать защитным инвестициям (облигации федерального займа, структурные продукты с полной защитой, вклады), а для получения повышенных доходностей на горизонте от нескольких лет можно подбирать отдельные идеи в акциях. Так, крупнейший авиаперевозчик РФ "Аэрофлот" может стать одним из бенефициаров снижения стоимости нефти", - рекомендует Бахтин из "БКС Премьер".

Валютная корзина

"Инвестор должен понимать, что российские биржевые площадки относятся к группе развивающихся и по большей части рассматриваются западными игроками как инструмент для быстрого заработка, вследствие чего из-за притока-оттока горячих денег развивающиеся рынки подвержены серьезной волатильности, которая ведет к нестабильности их валют и активов", - говорит Дроздов из "Финама".

Таким образом, во времена финансовых бурь для начинающих инвесторов самым действенным способом не потерять свой капитал по-прежнему остается покупка корзины валют, в которую равными частями войдут американский доллар и евро, уверен аналитик.

Зварич из Промсвязьбанка к концу года ожидает ослабления рубля. Так, на снижении цен на нефть, доллар может подняться в район 67-67,5 рубля, считает он.

"В этой связи хранение части средств в евро или долларе выглядит логичным. Однако нет уверенности, что риски данного снижения реализуются уже в августе. Скорее наоборот, мягкая риторика американского регулятора на июльском заседании может способствовать краткосрочному укреплению рубля", - в то же время замечает он.

Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" полагает, что вложения в евро рискованны с учетом перспективы жесткого Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза – ред.), который ударит не только по Великобритании, но и по Германии. При этом он считает, что вложения в доллар интересны, но с горизонтом до конца года.

"Думаю, что в четвертом квартале активизируется финансирование крупных госпроектов и в связи с этим доллар будет стоить в районе 67 (это повысит рублевую ликвидность и, соответственно спрос на валюту – ред.). В августе я не жду роста доллара – более вероятна боковая динамика", - говорит аналитик.

По мнению Дроздова, обычно диверсификация в корзине валют идет между долларом и евро. Если размывать корзину менее ликвидными фунтом и швейцарским франком, надо понимать, что мы их покупаем в банке и чем менее ликвидна валюта, тем больше разница между покупкой и продажей.

"И фунт в преддверии Brexit я бы не покупал, потому что есть риски, что фунт будет еще дешевле. Надо подождать окончания Brexit. Если реализуется жесткий вариант выхода, тогда можно подумать о покупке. Зачем его покупать сейчас, чтобы нести убытки?" - прокомментировал ситуацию он.

Золото или монеты?

Покупка физического золота для большинства частных инвесторов экономически малоинтересна, учитывая большие спреды между покупкой и продажей, расходы на хранение, комиссии и низкую ликвидность (трудно продать, если срочно понадобятся деньги), отмечает Бахтин из "БКС Премьер".

"Обезличенный металлический счет (ОМС) – инструмент менее "обременительный" с точки зрения частного инвестора, правда, и "выстреливает" он только в периоды усиления колебания стоимости базового металла. Кроме того, конечный результат зависит еще и от курсовой динамики валют (или так называемой валютной переоценки): стоимость золота в долларах может долго оставаться неизменной, при этом выраженная в рублях цена – как расти, так и снижаться. Не все инвесторы могут учесть такие моменты", - говорит аналитик.

Многим существенным недостатком кажется то, что счета ОМС не входят в систему страхования вкладов, есть и риск ликвидности ОМС, так как невозможно быстро вывести из него деньги, обращает внимание Бахтин.

"Альтернативный способ – покупка монет. К преимуществам таких монет стоит отнести отсутствие НДС, доступность вложений (низкой порог входа) и их понятный принцип действия. Это оптимальный вариант для тех, кто настаивает на обладании физическим металлом и не хочет разбираться в банковских и биржевых тонкостях", - называет еще один вариант "спасительных" инвестиций эксперт.

"Главные недостатки инвестиционных монет – невысокая ликвидность (их не так просто продать), необходимость расходов на хранение (достаточно поцарапать монету, и она переходит из "отличного" состояния в "удовлетворительное") и, как правило, отрицательная разница между ценой покупки и ценой продажи в банке", - добавляет он.