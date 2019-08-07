У ликвидированного в Ингушетии террориста нашли оружие и боеприпасы

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство, готовое к применению, а также оружие и боеприпасы были обнаружены на месте боестолкновения с террористом в Ингушетии, сообщает национальный антитеррористический комитет.

Ранее сообщалось, что с 4.30 мск среды на территории селения Вознесенское введен правовой режим КТО. На территории села введен ряд ограничений.

"На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личность преступника установлена. По данным Оперативного штаба НАК, он занимался вербовкой жителей республики с целью создания террористической ячейки, планировал теракт, после которого хотел уехать в Сирию для присоединения к террористической организации.