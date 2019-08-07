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РИА Новости

У ликвидированного в Ингушетии террориста нашли оружие и боеприпасы

09:41, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСотрудники российских спецслужб
Сотрудники российских спецслужб
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудники российских спецслужб. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство, готовое к применению, а также оружие и боеприпасы были обнаружены на месте боестолкновения с террористом в Ингушетии, сообщает национальный антитеррористический комитет.
Ранее сообщалось, что с 4.30 мск среды на территории селения Вознесенское введен правовой режим КТО. На территории села введен ряд ограничений.
"На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему", - говорится в сообщении.
Отмечается, что личность преступника установлена. По данным Оперативного штаба НАК, он занимался вербовкой жителей республики с целью создания террористической ячейки, планировал теракт, после которого хотел уехать в Сирию для присоединения к террористической организации.
"Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. Продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.
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Национальный антитеррористический комитет РФИнгушетияПроисшествия
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