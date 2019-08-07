В Киргизии приостановили работу китайских золотодобытчиков после конфликта

БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Деятельность китайской горнодобывающей компании Zhong Ji Mining Company на золоторудном месторождении Солтон-Сары, где произошел конфликт между работниками и местными жителями, временно приостановлена, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства Киргизии.

В понедельник в Нарынской области Киргизии произошел конфликт между работниками китайской золотодобывающей компании и местными жителями. Около 300 человек из окрестных сел пришли к месторождению и потребовали остановить работу. После словесной перепалки стороны закидали друг друга камнями. В результате ЧП пострадали более 40 человек.

"Решение о приостановке работ принято на основании соответствующего заключения государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики", - заявили в кабмине.

По данным правительства, накануне первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов посетил Нарынскую область, где встретился с жителями окрестных сел, выслушал доводы обеих сторон конфликта и определил пути разрешения сложившейся ситуации.