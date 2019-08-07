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РИА Новости

В Киргизии приостановили работу китайских золотодобытчиков после конфликта

09:40, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов Киргизии
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 7 авг - РИА Новости. Деятельность китайской горнодобывающей компании Zhong Ji Mining Company на золоторудном месторождении Солтон-Сары, где произошел конфликт между работниками и местными жителями, временно приостановлена, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе правительства Киргизии.
В понедельник в Нарынской области Киргизии произошел конфликт между работниками китайской золотодобывающей компании и местными жителями. Около 300 человек из окрестных сел пришли к месторождению и потребовали остановить работу. После словесной перепалки стороны закидали друг друга камнями. В результате ЧП пострадали более 40 человек.
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"Решение о приостановке работ принято на основании соответствующего заключения государственной инспекции по экологической и технической безопасности при правительстве Кыргызской Республики", - заявили в кабмине.
По данным правительства, накануне первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов посетил Нарынскую область, где встретился с жителями окрестных сел, выслушал доводы обеих сторон конфликта и определил пути разрешения сложившейся ситуации.
"Боронов особо подчеркнул, что выдвинутые требования местных жителей будут исполнены в рамках закона. Кроме того, относительно инцидентов, произошедших в эти дни на месторождении с участием местного населения и представителями китайской компании, будет проведено тщательное расследование", - заявили в кабмине.
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