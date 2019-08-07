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РИА Новости

"Ъ": в Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер

09:26, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолисы ОСАГО
Полисы ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Полисы ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Москве началось тестирование автоматической проверки наличия полиса ОСАГО при помощи дорожных камер, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
По информации издания, проектом занимаются столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ГИБДД, а также Российский союз автостраховщиков (РСА).
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Общее число выявленных нарушений за три месяца тестирования — более 700 тысяч.
Как уточняет СМИ, пока автомобилисты получают не постановления о штрафе, а информационные письма от столичного управления ГИБДД. В ближайшие дни их направят более чем пяти тысячам водителей.
Уже по окончании тестирования автовладельцев без полиса ОСАГО будут штрафовать на 800 рублей.
В РСА выразили надежду, что вскоре новая система заработает и в других городах, в том числе в Казани и Санкт-Петербурге. После этого ее планируют ввести по всей стране.
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АвтоМосква
Популярные комментарии
Народ - это у них новая нефть. Сколько ещё вытрясут денег "по ошибке" . Ведь доказывать свою правоту у нас не выгодно, дорого и не доказуемо . Удар нанесён грамотно.
7 августа, 09:53
ЭХЭдуард Х
1900109
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