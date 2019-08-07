"Ъ": в Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Москве началось тестирование автоматической проверки наличия полиса ОСАГО при помощи дорожных камер, В Москве началось тестирование автоматической проверки наличия полиса ОСАГО при помощи дорожных камер, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По информации издания, проектом занимаются столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), ГИБДД, а также Российский союз автостраховщиков (РСА).

Общее число выявленных нарушений за три месяца тестирования — более 700 тысяч.

Как уточняет СМИ, пока автомобилисты получают не постановления о штрафе, а информационные письма от столичного управления ГИБДД. В ближайшие дни их направят более чем пяти тысячам водителей.

Уже по окончании тестирования автовладельцев без полиса ОСАГО будут штрафовать на 800 рублей.