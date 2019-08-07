НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В ходе спецоперации в Ингушетии нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Ранее сообщалось, что с 4.30 мск среды на территории селения Вознесенское введен правовой режим КТО. На территории села введен ряд ограничений.
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Республике Ингушетия органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенных в станице Вознесенское Малгобекского района, вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - говорится в сообщении.
Указывается, что "засевшему в доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям". "В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта был нейтрализован", - сообщает НАК.