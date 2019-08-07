НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии

Сотрудники ФСБ во время учений. Архивное фото

Сотрудники ФСБ во время учений

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. В ходе спецоперации в Ингушетии нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Ранее сообщалось, что с 4.30 мск среды на территории селения Вознесенское введен правовой режим КТО. На территории села введен ряд ограничений.

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Республике Ингушетия органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенных в станице Вознесенское Малгобекского района, вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - говорится в сообщении.