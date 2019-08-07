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РИА Новости

Британский телеведущий заявил, что не надо лечить людей с ожирением

09:29, 7 августа 2019
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© Fotolia / Win NondakowitРебенок взвешивается на весах
Ребенок взвешивается на весах
© Fotolia / Win Nondakowit
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Британский телеведущий Майкл Бюерк заявил, что ожирение — это не болезнь, поэтому лечить людей с лишним весом не надо, сообщает Metro.
"Вы толстые, потому что слишком много едите", — написал он в колонке для журнала Radio Times.
По его словам, полные люди "не больные, а слабые", а их смерть позволит сохранить деньги национальной службы здравоохранения.
Бюерк добавил, что совершенно необязательно делать долголетие главной целью в жизни. Преждевременную смерть людей с лишним весом можно считать их "самоотверженной жертвой" в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселенностью и климатическими изменениями.
По данным британских властей, почти каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок до 11 лет страдают от ожирения.
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