Британский телеведущий заявил, что не надо лечить людей с ожирением

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Британский телеведущий Майкл Бюерк заявил, что ожирение — это не болезнь, поэтому лечить людей с лишним весом не надо, сообщает Британский телеведущий Майкл Бюерк заявил, что ожирение — это не болезнь, поэтому лечить людей с лишним весом не надо, сообщает Metro

"Вы толстые, потому что слишком много едите", — написал он в колонке для журнала Radio Times.

По его словам, полные люди "не больные, а слабые", а их смерть позволит сохранить деньги национальной службы здравоохранения.

Бюерк добавил, что совершенно необязательно делать долголетие главной целью в жизни. Преждевременную смерть людей с лишним весом можно считать их "самоотверженной жертвой" в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселенностью и климатическими изменениями.