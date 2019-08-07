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РИА Новости

Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95

09:13, 7 августа 2019
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© REUTERS / Omar SobhaniПолицейские возле места взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019 года
Полицейские возле места взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019 года
© REUTERS / Omar Sobhani
Полицейские возле места взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019 года
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Число раненных в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав Афганистана.
Ранее сообщалось о 80 пострадавших.
Мощный взрыв прогремел в среду утром на западе Кабула. На кадрах, опубликованных в Twitter телеканала Tolo News, виден столб дыма, возвышающийся над зданиями. По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из столичных районов. Телеканал также сообщил, что в шестом полицейском округе взорвался автомобиль.
Телеканал Tolo News отметил ранее, что ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".
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