Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95

Мощный взрыв прогремел в среду утром на западе Кабула. На кадрах, опубликованных в Twitter телеканала Tolo News, виден столб дыма, возвышающийся над зданиями. По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из столичных районов. Телеканал также сообщил, что в шестом полицейском округе взорвался автомобиль.