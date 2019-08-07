Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Число раненных в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 95, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на минздрав Афганистана.
Ранее сообщалось о 80 пострадавших.
Footage shows plumes of smoke rising in the air after a heavy blast in police district 6 (PD6) in the west of #Kabul on Wednesday morning. Gunfire reported in the area. #Afghanistan pic.twitter.com/48EIq9k2xY— TOLOnews (@TOLOnews) 7 августа 2019 г.
Мощный взрыв прогремел в среду утром на западе Кабула. На кадрах, опубликованных в Twitter телеканала Tolo News, виден столб дыма, возвышающийся над зданиями. По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из столичных районов. Телеканал также сообщил, что в шестом полицейском округе взорвался автомобиль.
Телеканал Tolo News отметил ранее, что ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".