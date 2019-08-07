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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области

09:07, 7 августа 2019
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
САРАТОВ, 7 авг – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое пострадавших при столкновении легкового автомобиля и грузовика в среду в Саратовской области, в результате которого погибли три человека, находятся в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.
Ранее в ГИБДД сообщили, что около 6.00 (5.00 мск) на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области столкнулись легковой автомобиль Kia и грузовик, женщина и двое детей двух и пяти лет погибли, пострадали мужчина и еще один ребенок, все они ехали в Kia. По предварительным данным ведомства, погибшая женщина-водитель заснула за рулем.
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"Ребенок находится в тяжелом состоянии, мужчина - в крайне тяжелом. По поручению министра здравоохранения области Натальи Мазиной, бригада санитарной авиации выехала в Красноармейск", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в зависимости от состояния пострадавших будет либо принято решение о транспортировке их в Саратов, либо о корректировке тактики лечения на месте при содействии специалистов из областного центра.
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