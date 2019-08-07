Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области

САРАТОВ, 7 авг – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое пострадавших при столкновении легкового автомобиля и грузовика в среду в Саратовской области, в результате которого погибли три человека, находятся в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф.

Ранее в ГИБДД сообщили, что около 6.00 (5.00 мск) на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области столкнулись легковой автомобиль Kia и грузовик, женщина и двое детей двух и пяти лет погибли, пострадали мужчина и еще один ребенок, все они ехали в Kia. По предварительным данным ведомства, погибшая женщина-водитель заснула за рулем.

"Ребенок находится в тяжелом состоянии, мужчина - в крайне тяжелом. По поручению министра здравоохранения области Натальи Мазиной, бригада санитарной авиации выехала в Красноармейск", - сказала собеседница агентства.