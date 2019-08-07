В Ингушетии ликвидировали боевика, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 7 авг - РИА Новости. В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии, где ввели режим КТО, входе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Режим КТО в Вознесенском действует с 4:30 по московскому времени. По данным источника агентства, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, началась перестрелка.

Оперативный штаб просит граждан сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.

Правовой режим контртеррористической операции предполагает ряд специальных мер: