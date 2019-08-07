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РИА Новости

В Ингушетии ликвидировали боевика, сообщил источник

09:03, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСотрудник подразделения спецназначения ФСБ России
Сотрудник подразделения спецназначения ФСБ России
© РИА Новости / Макс Ветров
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Сотрудник подразделения спецназначения ФСБ России . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 7 авг - РИА Новости. В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии, где ввели режим КТО, входе перестрелки ликвидировали боевика, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Режим КТО в Вознесенском действует с 4:30 по московскому времени. По данным источника агентства, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, началась перестрелка.
Оперативный штаб просит граждан сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.
Правовой режим контртеррористической операции предполагает ряд специальных мер:
усиление охраны общественного порядка,
проверку документов,
если их нет — препровождение граждан в отделы полиции для установления личности,
отбуксировку транспортных средств,
возможность блокирования сотовой связи и некоторые другие.
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
3 августа 2015, 13:44
Правовой режим контртеррористической операции в РоссииОсобенности введение режима контртеррористической операции - в справке РИА Новосоти.
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