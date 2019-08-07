В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе

ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Транспортное сообщение между двумя поселками нарушено в Охотском районе Хабаровского края, где вышедшие из берегов реки подтопили дорогу, а ливни - придомовые территории и подвалы домов в поселке Новая Иня, сообщает региональный главк МЧС.

Отмечается, что из-за продолжительных ливневых дождей на территории Охотского района произошёл резкий подъем уровня воды в реке Темная и Алексеевском ключе, уровни превысили отметку опасного значения. Зарегистрированы переливы реки через полотно дороги между населенными пунктами Новая Иня и Иня, а также по направлению к Инской сельхозферме.

"В настоящее время транспортное сообщение нарушено, администрацией поселения Новая Иня организованы лодочные переправы. Кроме дорог дождевым паводком в Новой Ине подтоплены отдельные улицы и придомовые территории, подвалы 43 домов", - говорится в сообщении.