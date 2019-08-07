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РИА Новости

В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе

08:56, 7 августа 2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Транспортное сообщение между двумя поселками нарушено в Охотском районе Хабаровского края, где вышедшие из берегов реки подтопили дорогу, а ливни - придомовые территории и подвалы домов в поселке Новая Иня, сообщает региональный главк МЧС.
Отмечается, что из-за продолжительных ливневых дождей на территории Охотского района произошёл резкий подъем уровня воды в реке Темная и Алексеевском ключе, уровни превысили отметку опасного значения. Зарегистрированы переливы реки через полотно дороги между населенными пунктами Новая Иня и Иня, а также по направлению к Инской сельхозферме.
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"В настоящее время транспортное сообщение нарушено, администрацией поселения Новая Иня организованы лодочные переправы. Кроме дорог дождевым паводком в Новой Ине подтоплены отдельные улицы и придомовые территории, подвалы 43 домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отселение граждан не проводилось, но на случай эвакуации жителей в местной школе организован пункт временного размещения. Главой Инского сельского поселения введен режим ЧС. Организован мониторинг паводковой обстановки, проводится подворовый обход.
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Охотский районХабаровский крайПроисшествия
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