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РИА Новости

Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе

08:32, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ в Ачинске
Сотрудники МЧС РФ в Ачинске
© РИА Новости / Даниил Сидоров
Перейти в фотобанк
АЧИНСК (Красноярский край), 7 авг – РИА Новости. Ремонтно-восстановительные работы начаты на территории склада Центра материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО) под Ачинском, где был пожар, сообщили в среду журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"На территории административно-хозяйственной базы склада МТО ЦВО в среду стартовали ремонтно-восстановительные работы. В населенный пункт завезены строительные материалы, стекла, рубероид, цемент. Для проведения работ в Ачинский район переброшены электрики, сварщики, столяры, а также трактора и другая коммунальная техника", - сказали в ведомстве.
Взрыв на военном складе под Ачинском
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Ранее сообщалось, что Минобороны РФ и краевые власти создали комиссию для оценки ущерба от пожара на складе под Ачинском.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 июля на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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