Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли

КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Всемирно известный заповедник "Столбы" в Красноярске, закрытый для туристов в пятницу из-за угрозы возникновения пожаров, открыли в связи со снижением пожарной опасности, сообщает пресс-служба заповедника.

"По данным контрольных показателей с метеостанции заповедника "Столбы", за последние сутки класс пожарной опасности по погодным условиям снизился, вследствие чего уменьшился риск возникновения лесных пожаров. В связи с этим, с 7 августа 2019 года будет снят запрет на свободное посещение туристско-экскурсионного района заповедника", - говорится в сообщении.

Заповедник был закрыт для свободного посещения из-за неблагоприятной пожарной обстановки вечером 2 августа. Патрулирование на заповедной территории в этот период было усилено, заранее запланированные экскурсии и мероприятия проводились в обязательном сопровождении сотрудников заповедника. За время ограничений был пойман всего один нарушитель режима – ему выписан штраф в три тысячи рублей. Буферная зона, так называемые, "Дикие Столбы" остается закрытой.