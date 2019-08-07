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РИА Новости
Туризм

Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли

08:26, 7 августа 2019
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© zuleyz Заповедник "Столбы" в Красноярске
Заповедник Столбы в Красноярске
© zuleyz
Заповедник "Столбы" в Красноярске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 авг — РИА Новости. Всемирно известный заповедник "Столбы" в Красноярске, закрытый для туристов в пятницу из-за угрозы возникновения пожаров, открыли в связи со снижением пожарной опасности, сообщает пресс-служба заповедника.
"По данным контрольных показателей с метеостанции заповедника "Столбы", за последние сутки класс пожарной опасности по погодным условиям снизился, вследствие чего уменьшился риск возникновения лесных пожаров. В связи с этим, с 7 августа 2019 года будет снят запрет на свободное посещение туристско-экскурсионного района заповедника", - говорится в сообщении.
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Заповедник был закрыт для свободного посещения из-за неблагоприятной пожарной обстановки вечером 2 августа. Патрулирование на заповедной территории в этот период было усилено, заранее запланированные экскурсии и мероприятия проводились в обязательном сопровождении сотрудников заповедника. За время ограничений был пойман всего один нарушитель режима – ему выписан штраф в три тысячи рублей. Буферная зона, так называемые, "Дикие Столбы" остается закрытой.
По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае действует 110 лесных пожаров на общей площади - 859 006 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 002 гектаров.
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