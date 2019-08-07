В Приамурье остаются подтопленными 25 домов

"В Приамурье, по состоянию на 7 августа, остаются подтопленными в 15 муниципальных образованиях 39 населенных пунктов. Вода остается еще в 25 частных жилых домах, за сутки их количество сократилось на пять. В Мазановском районе подтоплено 16 жилых домов, в Благовещенском – 2 (минус 2 за сутки), в Селемджинском – 3, в Свободненском – 1 (минус 1 за сутки), в Серышевском – 2, в Михайловском – 1 (минус 1 за сутки), в Ивановском районе из последнего подтопленного дома в минувшие сутки ушла вода", - говорится в информации.