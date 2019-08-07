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РИА Новости

В Приамурье остаются подтопленными 25 домов

08:21, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПодтопленный район в Амурской области
Подтопленный район в Амурской области
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг - РИА Новости. Число подтопленных дождевым паводком жилых домов в Амурской области за сутки сократилось на 5 и составляет, по последней информации, 25, сообщается на сайте правительства региона.
"В Приамурье, по состоянию на 7 августа, остаются подтопленными в 15 муниципальных образованиях 39 населенных пунктов. Вода остается еще в 25 частных жилых домах, за сутки их количество сократилось на пять. В Мазановском районе подтоплено 16 жилых домов, в Благовещенском – 2 (минус 2 за сутки), в Селемджинском – 3, в Свободненском – 1 (минус 1 за сутки), в Серышевском – 2, в Михайловском – 1 (минус 1 за сутки), в Ивановском районе из последнего подтопленного дома в минувшие сутки ушла вода", - говорится в информации.
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
07:37
Гидрологи сообщили о нормализации обстановки в реках Приамурья
Число пострадавших от паводка придворовых территорий за сутки увеличилось на 92, в воде находятся 1244 придворовые территории, остаются подтопленными 350 дачных участков в городе Белогорск.
Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2386 человек, в том числе 828 ребенка, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 184 человека, из них 67 детей, у родственников расселены 2202 человека, из них 761 ребенок.
В Приамурье развернуто четыре ПВР, еще 21 пункт временного размещения общей вместимостью до 3438 человек находятся в готовности принять население при ухудшении обстановки.
Режим ЧС регионального значения из-за паводка введен в Амурской области 25 июля.
Паводок в Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Селемджинском районе Амурской области
1 из 12

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
2 из 12

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
3 из 12

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

Затопленное здание школы в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
4 из 12

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

Затопленные пожарные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
5 из 12

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Во временных пунктах находятся 487 человек.

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
6 из 12

Во временных пунктах находятся 487 человек.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Еще более 850 человек разместились у родственников.

Доставка гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения населенные пункты Селемджинского района Амурской области
7 из 12

Еще более 850 человек разместились у родственников.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

Затопленные автомобили в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
8 из 12

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

Местные жители плывут на лодке по затопленной улице в Амурской области
9 из 12

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
10 из 12

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

Затопленный автомобиль в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
11 из 12

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанк

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

Затопленный дом в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
12 из 12

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Паводок в бассейне реки Зея и ее крупнейшего притока Селемджи начался 21 июля.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Подтоплены около 650 частных жилых домов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
3 из 12

Без транспортного сообщения остаются 17 населенных пунктов.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
4 из 12

Паводок подтопил более 100 линий электропередачи, пострадавшие села отключили от электроснабжения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Эвакуированы 1356 человек, в том числе 476 детей.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Во временных пунктах находятся 487 человек.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Еще более 850 человек разместились у родственников.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
8 из 12

В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Власти приняли решение досрочно выплатить пенсии и социальные пособия.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

С 25 июля в Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Мониторинг паводковой ситуации ведут с земли и воздуха.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
12 из 12

К борьбе с наводнением подключили военных: их направили строительство защитных дамб.

© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
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