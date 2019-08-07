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РИА Новости

В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках

08:21, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Артем ЖитеневУченики во время занятия
Ученики во время занятия
© РИА Новости / Артем Житенев
Ученики во время занятия. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Факультативные занятия по изучению конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.
"Детская" конституция, с экземпляром которой ознакомился корреспондент РИА Новости, состоит из 121 страницы, где в стихотворной форме излагаются основные права и обязанности россиян. Для лучшего усвоения текста книга сопровождается яркими, красочными иллюстрациями.
Одним из авторов инициативы выступил вице-президент Фонда "Стратегия будущего" Антон Семикин. Как следует из его письма спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко (документ имеется в распоряжении РИА Новости), "функционирование правового государства невозможно без правосознания его юных граждан" и в связи с этим фонд в соавторстве с коллективом поэтов и писателей издает в августе книгу "Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны", которая рассчитана на юных россиян в возрасте от 8 до 14 лет.
Кроме того, он предложил председателю Конституционного суда Валерию Зорькину поддержать этот проект и провести его презентацию с дальнейшей рекомендацией регионам РФ к использованию в работе образовательных организаций.
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