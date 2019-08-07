В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Факультативные занятия по изучению конституции в начальных классах могут появиться в российских школах, для этой цели разработана специальная версия основного закона РФ для детей в стихах и картинках.

Одним из авторов инициативы выступил вице-президент Фонда "Стратегия будущего" Антон Семикин. Как следует из его письма спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко (документ имеется в распоряжении РИА Новости), "функционирование правового государства невозможно без правосознания его юных граждан" и в связи с этим фонд в соавторстве с коллективом поэтов и писателей издает в августе книгу "Конституция России в стихах и картинках для граждан великой страны", которая рассчитана на юных россиян в возрасте от 8 до 14 лет.