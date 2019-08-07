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РИА Новости

Ил-76 начали проливку территории склада под Ачинском после пожара

08:01, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСамолет "ИЛ-76"
Самолет ИЛ-76
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Самолет "ИЛ-76". Архивное фото
АЧИНСК (Красноярский край), 7 авг - РИА Новости. Самолеты Ил-76 Минобороны РФ осуществляют сброс воды для проливки территории склада в поселке Каменка Красноярского края, где был пожар, планируется, что в среду самолеты совершат более 20 вылетов, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 июля на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске.
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"Ил-76 приступили к проливке территории, где был пожар. Самолеты взлетают с аэродрома Красноярска. Каждый Ил-76, сменяя друг друга, веерным способом будет сбрасывать по 42 тонны воды", - отметили в Минобороны.
Шестого августа самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации для проливки территории склада было сброшено 294 тонны воды.
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