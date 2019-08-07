Ил-76 начали проливку территории склада под Ачинском после пожара

АЧИНСК (Красноярский край), 7 авг - РИА Новости. Самолеты Ил-76 Минобороны РФ осуществляют сброс воды для проливки территории склада в поселке Каменка Красноярского края, где был пожар, планируется, что в среду самолеты совершат более 20 вылетов, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 июля на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске.