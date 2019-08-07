В Ингушетии, где ввели режим КТО, произошла перестрелка, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии, где ранее ввели режим КТО, произошла перестрелка между силовиками и боевиками, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь", - сказал собеседник агентства.

Режим КТО в Вознесенском действует с 4:30 по московскому времени. Оперативный штаб просит граждан сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.