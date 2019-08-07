Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T08:11Z
https://ria.ru/20190807/1557241105.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149507/25/1495072561_0:3:1036:586_1036x0_80_0_0_2be50933e05151e6b6a9c9dd2554343e.jpg
РИА Новости

В Ингушетии, где ввели режим КТО, произошла перестрелка, сообщил источник

07:58, 7 августа 2019
10357
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии, где ранее ввели режим КТО, произошла перестрелка между силовиками и боевиками, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"По предварительным данным, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь", - сказал собеседник агентства.
Режим КТО в Вознесенском действует с 4:30 по московскому времени. Оперативный штаб просит граждан сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.
Правовой режим контртеррористической операции предполагает ряд специальных мер:
усиление охраны общественного порядка,
проверку документов,
если их нет — препровождение граждан в отделы полиции для установления личности,
отбуксировку транспортных средств,
возможность блокирования сотовой связи и некоторые другие.
Сотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
3 августа 2015, 13:44
Правовой режим контртеррористической операции в РоссииОсобенности введение режима контртеррористической операции - в справке РИА Новосоти.
1053991013
Обсудить 0
ИнгушетияПроисшествия
Рекомендуем
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
РИА
Новости
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине потребовали смены мирового порядка
Лента
новостей
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Сотрудник подразделения спецназначения ФСБ России
В Ингушетии ликвидировали боевика
Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России
На территории села Вознесенское в Ингушетии ввели режим КТО
Руки в наручниках
СМИ сообщили о следственном эксперименте в доме Михаила Круга
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе
ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Порошенко вернулся на Украину, пишут СМИ
Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
Болтон назвал Китай причиной выхода США из ДРСМД
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Уничтожение санкционной продукции
ФТС России стала выявлять ввоз санкционной продукции с помощью вертолетов
Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
09:14Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца
09:13Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
09:07Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
09:03В Ингушетии ликвидировали боевика
09:00Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни
08:56В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
08:56В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
08:50В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков
08:48Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
08:48СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
08:38В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
08:32Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
08:31С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых
08:28Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа
08:26Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
08:21В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
08:21В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
08:20Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10На западе Кабула прогремел взрыв
Лента новостейМолния