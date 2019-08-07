Площадь пожаров в Красноярском крае увеличилась за ночь

КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь увеличилась на 30 тысяч гектаров, сообщается на сайте Лесопожарного центра в Красноярске.
"По оперативной информации на 09.00 (05.00 мск) 7 августа на территории края действует 110 лесных пожаров на общей площади - 859 тысяч 6 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 тысячи 2 гектара", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на час ночи по местному времени в крае действовало 111 пожаров на площади 828 тысячи 599 гектаров. В Лесопожарном центре сообщили, что возгорания зафиксированы в Эвенкии, Таймыре, Абанском, Богучанском, Северо-Енисейском, Кежемском и Туруханском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 712 человек, задействовано 49 единиц техники.
Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.