Площадь пожаров в Красноярском крае увеличилась за ночь

КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь увеличилась на 30 тысяч гектаров, сообщается на сайте Лесопожарного центра в Красноярске.

"По оперативной информации на 09.00 (05.00 мск) 7 августа на территории края действует 110 лесных пожаров на общей площади - 859 тысяч 6 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 тысячи 2 гектара", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на час ночи по местному времени в крае действовало 111 пожаров на площади 828 тысячи 599 гектаров. В Лесопожарном центре сообщили, что возгорания зафиксированы в Эвенкии, Таймыре, Абанском, Богучанском, Северо-Енисейском, Кежемском и Туруханском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 712 человек, задействовано 49 единиц техники.