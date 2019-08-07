Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T07:56Z
https://ria.ru/20190807/1557241073.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155721/52/1557215295_0:92:1024:668_1036x0_80_0_0_c77e463f1656d1b55556b1a12b72f5b7.jpg
РИА Новости

Площадь пожаров в Красноярском крае увеличилась за ночь

07:56, 7 августа 2019
484
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь увеличилась на 30 тысяч гектаров, сообщается на сайте Лесопожарного центра в Красноярске.
"По оперативной информации на 09.00 (05.00 мск) 7 августа на территории края действует 110 лесных пожаров на общей площади - 859 тысяч 6 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 тысячи 2 гектара", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на час ночи по местному времени в крае действовало 111 пожаров на площади 828 тысячи 599 гектаров. В Лесопожарном центре сообщили, что возгорания зафиксированы в Эвенкии, Таймыре, Абанском, Богучанском, Северо-Енисейском, Кежемском и Туруханском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 712 человек, задействовано 49 единиц техники.
Режим ЧС объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Тушение лесных пожаров
07:14
Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла на 25 тысяч гектаров
000221
Обсудить 0
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники ФСБ
В Ингушетии, где ввели режим КТО, произошла перестрелка, сообщил источник
РИА
Новости
Сотрудники МЧС РФ в Ачинске
Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
Самолет ИЛ-76
Ил-76 начали проливку территории склада под Ачинском после пожара
Тушение лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла на 25 тысяч гектаров
Лента
новостей
Паводок в Хабаровском крае
В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
Сотрудник подразделения спецназначения ФСБ России
В Ингушетии ликвидировали боевика
Врач скорой медицинской помощи
В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Boeing 737-800
Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
Тушение лесных пожаров
МЧС сообщило о задымлении от пожаров в 37 населенных пунктах Приангарья
Паводок в Еврейской автономной области
В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Заповедник Столбы в Красноярске
Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
Антитеррористические учения спецназа УФСБ и УМВД России
На территории села Вознесенское в Ингушетии ввели режим КТО
Подтопленный район в Амурской области
В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
Китайский проект восстановления Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
09:14Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца
09:13Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
09:07Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
09:03В Ингушетии ликвидировали боевика
09:00Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни
08:56В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
08:56В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
08:50В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков
08:48Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
08:48СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
08:38В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
08:32Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
08:31С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых
08:28Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа
08:26Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
08:21В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
08:21В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
08:20Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10На западе Кабула прогремел взрыв
Лента новостейМолния