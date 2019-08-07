Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17

ЛЮБЕК (Германия), 7 авг – РИА Новости. Немецкий детектив Йозеф Реш, расследовавший по частному заказу катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом, заявил РИА Новости, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за неё, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него. Реш, по его словам, сделает это, если международное следствие во главе с прокуратурой Нидерландов не отреагирует на его повторный запрос принять эти доказательства.

Имена неизвестны

Ранее он пытался передать Нидерландам, прокуратура которых руководит Совместной следственной группой (ССГ), новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях ССГ в июне, но получил отказ от голландской стороны из-за условия раскрытия доказательств в присутствии СМИ.

"Я сейчас еще раз напишу в ССГ, вместе с моим адвокатом, это будет распространено на международном уровне, и посмотрим на реакцию. Я не могу заставить никого из ССГ или откуда бы то ни было принять эти доказательства… Но можно предположить, что я тогда (если ССГ не примет доказательства) также публично вместе с Малайзией, с Россией и любым государством, которое причастно к этому делу и захочет участвовать… Это будет обнародование, с любым государством, которое будет участвовать", - заявил Реш.

Говоря о конкретных лицах, ответственных за катастрофу, он отметил, что "при обнародовании будет все представлено, кто это был… с именами". При этом он отказывается называть их сейчас.

Снимки с американских спутников

Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.

"Фотографии со спутников есть в наличии, которых якобы больше нет у США… Они также будут обнародованы", - сказал Реш, добавив, что спутниковые снимки, "конечно, играют роль" в расследовании. Он обратил внимание на непоследовательную реакцию ССГ по данному вопросу, так как ранее "постоянно говорилось о том, что фотографии со спутников нужны, но в один момент они были больше не нужны, потому что, видимо, это было уже неважным".

Готов быть свидетелем в ЕСПЧ

По словам детектива, правительство ФРГ было проинформировано о факте сокрытия информации по делу о крушении MH17, хотя и утверждает обратное, а имя виновного в сокрытии есть в собранных им доказательствах.

Реш заявил в интервью, что готов выступить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) свидетелем по искам родственников жертв крушения MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года, если такой процесс будет организован.

Ранее немецкий адвокат Эльмар Гиемулла сообщил РИА Новости, что собирается привлечь Реша по делу МН17 в ЕСПЧ, если суд примет данный иск. Гиемулла представляет интересы родственников четырех погибших в катастрофе МН17 граждан ФРГ.

Шутка

Реш также рассказал, что в течение 2016 года его допрашивали в федеральном ведомстве уголовной полиции в Кельне и в Федеральном суде в Карлсруэ с участием судьи Ренаты Виммер и представителя генеральной прокуроры Кристиана Ритшера.

"Бросалось в глаза, что дело разваливается, и они (представители генпрокуратуры ФРГ - ред) сказали моему адвокату: пусть господин Реш скажет, что это была шутка, гэг, и они отправят это в Нидерланды, все будут довольны, и все закончится", - рассказал детектив. По словам Реша, его такое предложение шокировало, поскольку "нельзя шутить со смертью 298 человек".

"И тогда у меня появилось сомнение, верят ли они сами в то, что делают", - сказал Реш.

Расследование Реша

Йозеф Реш занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года. Заказчик, имя которого Реш не называет из-за условий контракта, предлагал вознаграждение сначала в 30, а затем еще 17 миллионов долларов США за сведения о причинах катастрофы. В середине 2015 года к детективу обратился информатор, который представил ценные сведения. За это он получил вознаграждение в размере 15,5 миллиона, выплаченное наличными в трех разных валютах - евро, долларах США и швейцарских франках. По словам Реша, он неоднократно получал анонимные угрозы в связи с проводимым им расследованием. Кроме того, в его квартире проводился обыск, его банковскую ячейку, в которой хранился документ по делу MH17, вскрыли в Швейцарии по требованию Нидерландов.

Катастрофа MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.

МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

Июньские выводы ССГ

В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.

Реакция России и Малайзии

Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.

О недоверии к выводам международного следствия заявил и премьер Малайзии Махатхир Мохаммад, сказав, что США, Нидерланды и Австралия в действительности не заинтересованы в том, чтобы установить причины крушения и найти реальных виновников трагедии, а просто решили, что отвечать должна Россия.