Гильермо дель Торо посвятил мигрантам именную звезду на "Аллее славы"

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Кинорежиссер Гильермо дель Торо получил именную звезду на голливудской "Аллее славы" и посвятил ее всем мигрантам, включая себя, сообщила газета Los Angeles Times.

"Для мексиканца получить эту звезду - это знак, и не один знак прямо сейчас не может быть банальным или простым. Это очень важно, что это происходит прямо сейчас, потому что, я могу сказать вам всем - всем иммигрантам всех наций - что вы должны верить в возможности, а не в препятствия, всегда", - заявил режиссер.

Отпраздновать важный этап в карьере дель Торо пришли певица Лана Дель Рей, режиссер Джеффри Джейкоб Абрамс и другие.

"Не верьте лжи, которую они о нас говорят. Верьте в истории, которые у вас внутри, и верьте, что мы все можем изменить ситуацию, и у нас у всех есть истории, и мы все можем внести вклад в искусство, и ремесло, и мир, любым способом, каким мы хотим", - добавил он.