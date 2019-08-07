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РИА Новости

Гидрологи сообщили о нормализации обстановки в реках Приамурья

07:37, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкТерритория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг – РИА Новости. Обстановка на реках Амурской области нормализуется, вода уходит в коренное русло, об этом сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на данные гидрологических постов.
"По замерам гидрологических постов в 8 часов утра (02.00 мск) 7 августа обстановка на реках Амурской области нормализуется - вода уходит в коренное русло",- говорится в сообщении.
На некоторых участках, тем не менее, вода остаётся на пойме, а уровень воды в реке Томь под Белогорском выше отметки опасного явления - 404 см.
"Небольшие колебания уровня реки Зеи на территории Мазановского и Свободненского районов, но там вода с поймы уже ушла. На участке нижней Зеи Белогорье - Благовещенск отметили спад воды за сутки на 23-41 см, в Белогорье пойма остаётся подтопленной примерно на полметра", -сообщает правительство региона.
На среднем Амуре уровень воды понижается: в районе Благовещенска вода за сутки убыла на 36 см, под Константиновкой - на 50 см, в районе Иннокентьевки - на 8 см,
Режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка введен в Приамурье 25 июля.
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