Гидрологи сообщили о нормализации обстановки в реках Приамурья

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 авг – РИА Новости. Обстановка на реках Амурской области нормализуется, вода уходит в коренное русло, об этом сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на данные гидрологических постов.

"По замерам гидрологических постов в 8 часов утра (02.00 мск) 7 августа обстановка на реках Амурской области нормализуется - вода уходит в коренное русло",- говорится в сообщении.

На некоторых участках, тем не менее, вода остаётся на пойме, а уровень воды в реке Томь под Белогорском выше отметки опасного явления - 404 см.

"Небольшие колебания уровня реки Зеи на территории Мазановского и Свободненского районов, но там вода с поймы уже ушла. На участке нижней Зеи Белогорье - Благовещенск отметили спад воды за сутки на 23-41 см, в Белогорье пойма остаётся подтопленной примерно на полметра", -сообщает правительство региона.

На среднем Амуре уровень воды понижается: в районе Благовещенска вода за сутки убыла на 36 см, под Константиновкой - на 50 см, в районе Иннокентьевки - на 8 см,