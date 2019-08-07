Китайский проект восстановления Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Китайские дизайнеры победили в конкурсе проектов по восстановлению собора Парижской Богоматери, сообщили организаторы. Конкурс под названием Design Notre Dame был организован независимым американским издательским домом GoArchitect. Он не был связан с французским правительством, католической церковью или собором.

Победители получили награду в размере тысячи долларов.

Всего в конкурсе участвовали 226 дизайнеров, выиграл китайский проект под названием ZEYU CAI & SIBEI LI. Победитель был определен открытым голосованием.

По задумке китайских дизайнеров, готический Нотр-Дам будет восстановлен с помощью современных материалов. Так, они предлагают построить зеркальную крышу, а вместо сгоревшего шпиля создать "магнетическую левитационную установку".

"Новый шпиль означает память, присутствие и надежду людей. Капсула времени ритмично движется вверх и вниз, дышит и бьется вместе с городом. Отражение внутри башни шпиля создает калейдоскоп города. Яркое стекло окрашивает свет, тогда как структура отражает тень. Красота и логика окна-розы Нотр-Дама полностью интерпретируется в дизайне", - говорится в описании проекта, опубликованном на сайте конкурса.

Внутри капсулы времени посетители смогут увидеть город, окружающий их собственные портреты, как коллаж. "Здесь люди вспоминают, люди исповедуются, люди молятся", - пишут авторы проекта.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.