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РИА Новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Китайский проект восстановления Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе

07:35, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСобор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Китайские дизайнеры победили в конкурсе проектов по восстановлению собора Парижской Богоматери, сообщили организаторы. Конкурс под названием Design Notre Dame был организован независимым американским издательским домом GoArchitect. Он не был связан с французским правительством, католической церковью или собором.
Победители получили награду в размере тысячи долларов.
Всего в конкурсе участвовали 226 дизайнеров, выиграл китайский проект под названием ZEYU CAI & SIBEI LI. Победитель был определен открытым голосованием.
По задумке китайских дизайнеров, готический Нотр-Дам будет восстановлен с помощью современных материалов. Так, они предлагают построить зеркальную крышу, а вместо сгоревшего шпиля создать "магнетическую левитационную установку".
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"Новый шпиль означает память, присутствие и надежду людей. Капсула времени ритмично движется вверх и вниз, дышит и бьется вместе с городом. Отражение внутри башни шпиля создает калейдоскоп города. Яркое стекло окрашивает свет, тогда как структура отражает тень. Красота и логика окна-розы Нотр-Дама полностью интерпретируется в дизайне", - говорится в описании проекта, опубликованном на сайте конкурса.
Внутри капсулы времени посетители смогут увидеть город, окружающий их собственные портреты, как коллаж. "Здесь люди вспоминают, люди исповедуются, люди молятся", - пишут авторы проекта.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
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Пожар в соборе Парижской БогоматериВ мире
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