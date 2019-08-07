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РИА Новости

На СвЖД сошли с рельсов пять пустых грузовых вагонов

07:33, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобиль МЧС
Автомобиль МЧС
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Автомобиль МЧС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Пять пустых грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Ильмовка – Ревда Свердловской железной дороги (СвЖД), следствие начало доследственную проверку, сообщает в среду Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, 6 августа 2019 года в 21.10 по местному времени (19.10 мск) на 1604 километре перегона Ильмовка - Ревда Свердловской железной дороги с рельсов сошли пять пустых грузовых вагонов, часть из которых опрокинулась", - говорится в сообщении.
По данному факту начата доследственная проверка. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, повреждены железнодорожное полотно и контактная сеть.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников следствия и транспортной полиции. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится комплекс проверочных мероприятий, уточняет ведомство.
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