На СвЖД сошли с рельсов пять пустых грузовых вагонов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Пять пустых грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Ильмовка – Ревда Свердловской железной дороги (СвЖД), следствие начало доследственную проверку, сообщает в среду Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 6 августа 2019 года в 21.10 по местному времени (19.10 мск) на 1604 километре перегона Ильмовка - Ревда Свердловской железной дороги с рельсов сошли пять пустых грузовых вагонов, часть из которых опрокинулась", - говорится в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, повреждены железнодорожное полотно и контактная сеть.