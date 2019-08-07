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РИА Новости

Прокуратура начала прием граждан в Ачинске, где горел военный склад

07:12, 7 августа 2019
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© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтактеВзрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
© сообщество "Подслушано в Ачинске" в сети ВКонтакте
АЧИНСК (Красноярский край), 7 авг - РИА Новости. Сотрудники военной прокуратуры Центрального военного округа (ЦВО) совместно с коллегами из прокуратуры Красноярского края начали прием граждан в Ачинске, около которого в понедельник произошел пожар на складе боеприпасов, сообщил журналистам заместитель военного прокурора ЦВО полковник юстиции Дмитрий Шуваркин.
"Военной прокуратурой Центрального военного округа совместно с нашими коллегами из прокуратуры Красноярского края организованы пункты приема граждан. В Ачинске пункт расположен в здании военного комиссариата... Прием граждан ведут военные и территориальные прокуроры, представители командования ЦВО, офицеры органов внутренних дел и МЧС, представители местной администрации", - сказал Шуваркин.
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Он отметил, что пункт приема граждан будет открыт и в деревне Каменка, но после того, как там проведут все работы по проверке и очистке территории.
Пункты приема граждан будут работать круглосуточно. "Работа (прокуроров – ред.) будет направлена на получение обращений от пострадавших, установления масштабов и размеров ущерба, оказания помощи населению и организации мер по устранению последствий чрезвычайного происшествия", - добавил представитель военной прокуратуры ЦВО.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась.
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