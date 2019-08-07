Роспотребнадзор провел более 6 тысяч консультаций по вопросам туруслуг

"В каждом субъекте Российской Федерации 8 по 22 июля 2019 года специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в Центрах гигиены и эпидемиологии проводили консультации граждан по актуальным вопросам ... Всего оказано 6 050 консультаций", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, россияне чаще всего интересовались правами потребителей при получении туристических услуг и профилактикой инфекционных и паразитарных заболеваний. Кроме этого, потребители спрашивали об иммунизации против инфекций, регистрируемых за рубежом, и о профилактике этих инфекций.