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РИА Новости
Туризм

Роспотребнадзор провел более 6 тысяч консультаций по вопросам туруслуг

07:10, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Девушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали 6,05 тысячи консультаций о туристических услугах и инфекционных угрозах за границей, сообщается на сайте ведомства.
"В каждом субъекте Российской Федерации 8 по 22 июля 2019 года специалисты Роспотребнадзора и сотрудники в Центрах гигиены и эпидемиологии проводили консультации граждан по актуальным вопросам ... Всего оказано 6 050 консультаций", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, россияне чаще всего интересовались правами потребителей при получении туристических услуг и профилактикой инфекционных и паразитарных заболеваний. Кроме этого, потребители спрашивали об иммунизации против инфекций, регистрируемых за рубежом, и о профилактике этих инфекций.
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