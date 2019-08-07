Прокуратура проведет проверку по факту ДТП на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг – РИА Новости. Прокуратура области организовала проверку по факту аварии с участием автобуса и грузового автомобиля на Сахалине, сообщается на сайте ведомства.
Столкновение произошло рано утром среды на 133-м километре транссахалинской автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе макаровского села Тихое. Рейсовый автобус вез 21 пассажира. По информации регионального министерства здравоохранения, после ДТП к медикам обратились двенадцать человек, пятеро из них были госпитализированы.
"В рамках проверки дается оценка соблюдению организацией-перевозчиком требований правил перевозки пассажиров и грузов, а также дорожным условиям на участке дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.
В правительстве области добавили, что двух из пяти госпитализированных из Макаровской ЦРБ переведут в другие медучреждения области. Одного в Южно-Сахалинск в областную клиническую больницу, другого – в Поронайскую ЦРБ.
"В обоих случаях речь идёт о черепно-мозговых травмах. Кроме этого, у пострадавших диагностированы переломы и ушибы различной степени тяжести. Мы будем пристально следить за самочувствием людей", - процитировала пресс-служба слова главы областного минздрава Владимира Ющука.