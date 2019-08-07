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РИА Новости

Три человека погибли в ДТП под Саратовом

07:00, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 7 авг – РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло около 6.00 (5.00 мск) на 366-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области.
"По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля Kia и большегруза, в результате ДТП женщина и двое детей погибли, а мужчина и (еще один) ребенок доставлены в лечебное учреждение", - заявили в пресс-службе.
Уточняется, что погибла двухлетняя девочка и пятилетний мальчик. "Дети перевозились с нарушением, без использования детских удерживающих устройств. По предварительным данным, (погибшая) женщина-водитель заснула за рулем", - рассказали в ГИБДД.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства происшествия выясняются, добавили в ведомстве.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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